R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o f a r e d i p i ù c o n t r o l a f a m e e l o s p r e c o a l i m e n t a r e . E ' u n d i r i t t o i n n a t o d e l l ' u o m o q u e l l o d i m a n g i a r e e q u e l l o a l l a v i t a . N o n p o s s i a m o n o n f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r i l p o p o l o d i G a z a . P e r c h é s i a p r a l a p o r t a d i R a f a h e p o s s a n o e n t r a r e c e n t i n a i a d i t i r . L ' I t a l i a f a r à l a s u a p a r t e , p r o n t a a i n v i a r e a l t r e 1 0 0 t o n n e l l a t e d i c i b o . S a r à p e r n o i l a p i ù g r a n d e o p e r a z i o n e u m a n i t a r i a . S i a m o p r o n t i a d a c c o g l i e r e a l t r i b a m b i n i m a l a t i , a n c h e a f f e t t i d a c a r e n z a a l i m e n t a r e . S o n o f i e r o d i d i r e c h e I t a l i a è i l P a e s e f r a q u e l l i c h e h a a c c o l t o p i ù b a m b i n i d a G a z a , c h e v o g l i a m o c u r a r e n e i n o s t r i o s p e d a l i " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i p a r l a n d o a l l ' e v e n t o p e r l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l ' A l i m e n t a z i o n e i n o c c a s i o n e d e l l ' 8 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i s t i t u z i o n e d e l l a F a o .