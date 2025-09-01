R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l d i b a t t i t o s t e r i l e l o l a s c i a m o a g l i a l t r i . N o i , p e r a i u t a r e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e , c i m u o v i a m o c o n f a t t i c o n c r e t i e c o n t i n u e r e m o a f a r l o " . L o h a d e t t o a l M e s s a g g e r o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , a l l a v i g i l i a d e l l ' a r r i v o a R o m a d e l l a m i n i s t r a d e g l i E s t e r i d e l l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e V a r s e n A g h a b e k i a n , c o n c u i o g g i i l v i c e p r e m i e r f a r à v i s i t a a d a l c u n i d e i b a m b i n i c h e l ' I t a l i a è r i u s c i t a a e v a c u a r e d a l l a S t r i s c i a d i G a z a p e r e s s e r e c u r a t i n e g l i o s p e d a l i r o m a n i . " S i a m o i l q u a r t o P a e s e a l m o n d o d o p o Q a t a r , A r a b i a S a u d i t a e d E g i t t o p e r q u a n t o r i g u a r d a i m i n o r i p o r t a t i i n s a l v o d a G a z a - s o t t o l i n e a T a j a n i - N e a b b i a m o f a t t i u s c i r e 1 8 1 , p i ù d i t u t t i g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i m e s s i i n s i e m e " . " L ' I t a l i a s t a f a c e n d o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r a l l e v i a r e l e s o f f e r e n z e d e i c i v i l i . G r a z i e a l p r o g e t t o ' F o o d f o r G a z a ' , d a l 7 o t t o b r e a b b i a m o f a t t o e n t r a r e n e l l a s t r i s c i a o l t r e 2 0 0 t o n n e l l a t e d i b e n i a l i m e n t a r i . L a v o r i a m o i n c o n t i n u a z i o n e c o n l a n o s t r a U n i t à d i C r i s i , c o n l a P r o t e z i o n e C i v i l e e l a D i f e s a p e r a l t r e e v a c u a z i o n i d i m i n o r i e d e i l o r o f a m i l i a r i e c o n t i a m o d i f a r n e a r r i v a r e a n c o r a m o l t i . N o n è f a c i l e , m a t u t t o q u e s t o n o n s i p o t r e b b e f a r e s e t a g l i a s s i m o i p o n t i c o n I s r a e l e " . Q u a n t o a l l ' i p o t e s i d i s a n z i o n i a I s r a e l e o a i s i n g o l i m i n i s t r i d e l g o v e r n o N e t a n y a h u , T a j a n i d i c h i a r a c h e " l a n o s t r a l i n e a , c h e h o c o n d i v i s o i n p i e n o c o l m i n i s t r o d e g l i e s t e r i t e d e s c o W a d e p h u l , s a b a t o a C o p e n h a g e n , è c h e b i s o g n a s a n z i o n a r e i c o l o n i v i o l e n t i c h e i n C i s g i o r d a n i a a t t a c c a n o a n c h e i c r i s t i a n i . E q u e s t o è g r a v i s s i m o , n o n p e r c h é l e l o r o v i t e v a l g a n o d i p i ù , m a p e r c h é i c r i s t i a n i r a p p r e s e n t a n o u n e l e m e n t o d i d i a l o g o . C o l p i r e l e l o r o c o m u n i t à e l e l o r o c h i e s e v u o l d i r e r i d u r r e l a p o s s i b i l i t à d i a r r i v a r e a l l a p a c e . S i t r a t t a d i c o n d a n n a r e d e i v i o l e n t i c h e i m p e d i s c o n o i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a p a c e , u n a p a c e c h e d e v e e s s e r e b a s a t a s u l p r i n c i p i o d e i d u e S t a t i . P e r q u e s t o d i c i a m o n o a o g n i i p o t e s i d i a n n e s s i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a c h e m i n e r e b b e l e b a s i p e r l a n a s c i t a d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e " . " È d a q u i - p r o s e g u e - c h e b i s o g n a p a r t i r e p e r f a r n a s c e r e u n o S t a t o p a l e s t i n e s e , i l c u i f u t u r o d e v e e s s e r e l i b e r o d a H a m a s . V o g l i a m o f a r l o i n s i e m e a d A r a b i a S a u d i t a , E g i t t o e a d a l t r i p a e s i a l l a g u i d a d i q u e s t o p r o c e s s o . L ' I t a l i a è p r o n t a a i n v i a r e t r u p p e i t a l i a n e s o t t o l ' o m b r e l l o d i u n a m i s s i o n e O n u s u l m o d e l l o U n i f i l p e r r i u n i f i c a r e G a z a e l a C i s g i o r d a n i a . Q u a n t o a l l e a r m i , c h e s e n e d i c a , d a l 7 o t t o b r e , R o m a n o n n e h a p i ù i n v i a t e . T e l A v i v h a i l d i r i t t o d i d i f e n d e r e l a p r o p r i a s i c u r e z z a , d i p r e t e n d e r e l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i , m a n o n h a i l d i r i t t o d i a n d a r e o l t r e l a l i n e a r o s s a d i u n a r e a z i o n e p r o p o r z i o n a t a " .