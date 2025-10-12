R o m a , 1 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " S t e n t o a c r e d e r e c h e u n a m i n i s t r a d e l l a R e p u b b l i c a , d o p o a v e r e d e f i n i t o ' g i t e ' i v i a g g i d i i s t r u z i o n e a d A u s c h w i t z , p o s s a a v e r e d e t t o c h e s o n o s t a t i i n c o r a g g i a t i p e r i n c e n t i v a r e l ’ a n t i f a s c i s m o . Q u a l e s a r e b b e l a c o l p a ? " . L o d i c e l a s e n a t r i c e a v i t a L i l i a n a S e g r e . " D u r a n t e l a s e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e , i n t u t t a l ’ E u r o p a o c c u p a t a d a l l e p o t e n z e d e l l ’ A s s e , i n a z i s t i , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e z e l a n t e d e i f a s c i s t i l o c a l i - c o m p r e s i q u e l l i i t a l i a n i d e l l a R s i - r e a l i z z a r o n o u n a c o l o s s a l e i n d u s t r i a d e l l a m o r t e p e r c a n c e l l a r e d a l l a f a c c i a d e l l a t e r r a e b r e i , r o m e s i n t i e a l t r e m i n o r a n z e . L a f o r m a z i o n e d e i n o s t r i f i g l i e n i p o t i d e v e p a r t i r e d a l l a c o n o s c e n z a d e l l a s t o r i a . L a m e m o r i a d e l l a v e r i t à s t o r i c a f a m a l e s o l o a c h i c o n s e r v a s c h e l e t r i n e g l i a r m a d i ” , c o n c l u d e S e g r e .