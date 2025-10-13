T e l A v i v , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a n c o r a i n c o r s o d ' o p e r a e n o n s a r e b b e s a g g i o s p i n g e r s i t r o p p o a v a n t i . B i s o g n a c h e g l i o s t a g g i s i a n o a c a s a , c h e v e n g a c o m p l e t a t o i l r i l a s c i o d e i t e r r o r i s t i d a l l e c a r c e r i i s r a e l i a n e e c h e e n t r i a p i e n o r e g i m e l a c o n s e g n a d e g l i a i u t i u m a n i t a r i , g i à i n i z i a t a . A l l o r a s i p o t r à m e t t e r e m a n o a l l a p a r t e s u c c e s s i v a , a p a r t i r e d a l l a s m i l i t a r i z z a z i o n e d i H a m a s e d a l l a d i s t r u z i o n e d e l l e s u e i n f r a s t r u t t u r e . I s r a e l e è i m p e g n a t o a f f i n c h é t u t t o v a d a b e n e : a b b i a m o s e m p r e p r e f e r i t o l a s o l u z i o n e p o l i t i c a a q u e l l a m i l i t a r e m a è l a p r i m a v o l t a c h e v e d i a m o u n a p o s s i b i l i t à r e a l i s t i c a " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o G i d e o n S a ' a r i n u n ' i n t e r v i s t a a l l a S t a m p a , n e l l a q u a l e n o n s i s b i l a n c i a c i r c a l e f a s i s u c c e s s i v e a l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i . I l m i n i s t r o s i s o f f e r m a p o i s u l l e c a r t e r i t r o v a t e c o n i l p r e s u n t o p i a n o d i Y a h y a S i n w a r p e r i l 7 o t t o b r e : " A b b i a m o m a t e r i a l e a u d i o e o r a a n c h e d o c u m e n t i c h e p r o v a n o l e i n t e n z i o n i d i S i n w a r - a f f e r m a - I l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 H a m a s p i a n i f i c a v a u n ' i n v a s i o n e c h e , c o n l ' a i u t o d e l l ' I r a n e d e i s u o i a l l e a t i , a v r e b b e d o v u t o t r a s f o r m a r s i i n u n a g u e r r a t o t a l e c o n l ' o b i e t t i v o d i d i s t r u g g e r e l o S t a t o d ' I s r a e l e . N o n o s t a n t e g l i a t t a c c h i c o m b i n a t i d a l L i b a n o , d a l l ' I r a n e d a l l o Y e m e n i l c o n f l i t t o è s t a t o c o n t e n u t o m a l e i s t r u z i o n i e r a n o c h i a r e , a m m a z z a r e i b a m b i n i d a v a n t i a i g e n i t o r i e v i c e v e r s a e r a f i n a l i z z a t o a t e r r o r i z z a r e g l i i s r a e l i a n i i n m o d o t a l e c h e s e n t i s s e r o d i n o n p o t e r m a i p i ù v i v e r e i n s i c u r e z z a . S p e r o c h e a l l a f i n e i l m o n d o c a p i s c a c h e H a m a s h a i n i z i a t o q u e s t a g u e r r a e c h e è r e s p o n s a b i l e d e l l e v i t t i m e i s r a e l i a n e c o m e d i q u e l l e p a l e s t i n e s i : n o i a b b i a m o r i s p o s t o a l l a v o l o n t à d i e l i m i n a r c i " . Q u a n t o a l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e d a m o l t i G o v e r n i , c o n c l u d e , " n o n c r e d o c h e I s r a e l e s i a i s o l a t o m a , s o p r a t t u t t o , n o n c o n t a q u a n t i P a e s i a b b i a n o r i c o n o s c i u t o l o S t a t o p a l e s t i n e s e : q u e l l o S t a t o n a s c e r à s o l o q u a n d o r i t e r r e m o c h e c i s a r a n n o l e c o n d i z i o n i , c o s ì c o m ' è s t a t o c o n i l p r o c e s s o d i O s l o e c o n i l r i t i r o u n i l a t e r a l e d a G a z a . A v e r l a s c i a t o l a S t r i s c i a a i p a l e s t i n e s i n o n h a p o r t a t o p a c e n é s i c u r e z z a e o r a d o b b i a m o e s s e r e c a u t i . S e a b b a n d o n a s s i m o l a G i u d e a e S a m a r i a , e n o n l o f a r e m o , c i t r o v e r e m m o c o n ' H a m a s l a n d ' a l c o n f i n e . P a r l a r e d i S t a t o p a l e s t i n e s e d o p o i l 7 o t t o b r e n o n è r e s p o n s a b i l e . E c o m u n q u e è i m p r a t i c a b i l e s e n z a c h e s i a d ' a c c o r d o I s r a e l e , c h e n o n l o è " .