R o m a , 1 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a m i n i s t r a R o c c e l l a h a s u p e r a t o o g n i l i m i t e . L e s u e p a r o l e s u l l e g i t e s c o l a s t i c h e a d A u s c h w i t z r a p p r e s e n t a n o u n g r a v e t e n t a t i v o d i r i s c r i v e r e l a s t o r i a e d i r o v e s c i a r e l e r e s p o n s a b i l i t à " . L o d i c e S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e M e m o r i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e . " S e c o n d o l a m i n i s t r a , q u e l l e v i s i t e n o n s a r e b b e r o s e r v i t e a r i c o r d a r e l o s t e r m i n i o d e g l i e b r e i m a s o l t a n t o a “ c o l l o c a r e l ’ a n t i s e m i t i s m o n e l f a s c i s m o ” , q u a s i a t r a s f o r m a r e l ’ a n t i f a s c i s m o i n u n p r o b l e m a . U n a t e s i i n a c c e t t a b i l e - p r o s e g u e R u o t o l o - . A u s c h w i t z r e s t a i l s i m b o l o p i ù t r a g i c o d e l l a c o m p l i c i t à t r a n a z i s m o e f a s c i s m o n e l l o s t e r m i n i o d e l p o p o l o e b r a i c o . M e t t e r e i n d u b b i o i l v a l o r e d e l l a m e m o r i a s i g n i f i c a s v i l i r e l a S h o a h e i n s u l t a r e l e v i t t i m e . C o m e h a s o t t o l i n e a t o L i l i a n a S e g r e , “ l a f o r m a z i o n e d e i n o s t r i f i g l i e n i p o t i d e v e p a r t i r e d a l l a c o n o s c e n z a d e l l a s t o r i a : l a m e m o r i a d e l l a v e r i t à s t o r i c a f a m a l e s o l o a c h i c o n s e r v a s c h e l e t r i n e g l i a r m a d i ” . " L ’ a n t i s e m i t i s m o v a c o m b a t t u t o o v u n q u e e s e m p r e , m a n o n s i p u ò a s s o l v e r e i l f a s c i s m o c a n c e l l a n d o n e l e c o l p e s t o r i c h e . L a m e m o r i a d i A u s c h w i t z n o n s i t o c c a : è p a t r i m o n i o u n i v e r s a l e d i d e m o c r a z i a e c i v i l t à " , c o n c l u d e .