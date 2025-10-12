R o m a , 1 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " D e l l e m i e c h i a r i s s i m e p a r o l e d i o g g i c o n t r o l ’ a n t i s e m i t i s m o è s t a t a d a t a u n ’ i n t e r p r e t a z i o n e d i s t o r t a d a c h i è a n i m a t o d a c a t t i v a c o s c i e n z a e h a l ’ i n t e r e s s e a s t r u m e n t a l i z z a r e p e r n a s c o n d e r e l ’ o d i o a n t i - e b r a i c o c h e d a l 7 o t t o b r e r i b o l l e s e n z a f r e n i a s i n i s t r a , o d a c h i n o n h a a s c o l t a t o d i r e t t a m e n t e i l d i s c o r s o " . L o d i c h i a r a E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i O p p o r t u n i t à . " I m m a g i n a r e c h e u n a p e r s o n a c o m e m e , d a s e m p r e a m i c a d i I s r a e l e e d e g l i e b r e i , p o s s a p r e s e n t a r s i d i f r o n t e a l l ’ U n i o n e d e l l e c o m u n i t à e b r a i c h e p e r p r o n u n c i a r e p a r o l e n e g a z i o n i s t e , è r i d i c o l o p r i m a a n c o r a c h e s t r u m e n t a l e . D e l r e s t o , l a p l a t e a c h e m i a s c o l t a v a h a p e r f e t t a m e n t e c o m p r e s o i l s e n s o d e l m i o d i s c o r s o " , p r o s e g u e R o c c e l l a . " I n o g n i c a s o , m o l t o v o l e n t i e r i a n d r ò i n a u d i z i o n e s u l l ’ a n t i s e m i t i s m o d i i e r i e s u l l ’ a n t i s e m i t i s m o d i o g g i i n C o m m i s s i o n e S e g r e , d o v e o g n i d u b b i o p o t r à e s s e r e c h i a r i t o , i n n a n z i t u t t o d i f r o n t e a l l a s e n a t r i c e S e g r e , c e r t a m e n t e i n b u o n a f e d e e a l l a q u a l e t e l e f o n e r ò d i r e t t a m e n t e , e a n c h e d i f r o n t e a c h i d i b u o n a f e d e d a l 7 o t t o b r e i n p o i n e h a d i m o s t r a t a d a v v e r o p o c a ” , c o n c l u d e .