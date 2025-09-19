D o h a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a t t a c c o a l l a d i p l o m a z i a s t e s s a . E l e s p i e g a z i o n i d i N e t a n y a h u s o n o u n i n s u l t o a l l ' i n t e l l i g e n z a " . C o n q u e s t e p a r o l e - i n u n e d i t o r i a l e s u l W a s h i n g t o n P o s t - i l m i n i s t r o d i S t a t o d e l Q a t a r p r e s s o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , M o h a m m e d b i n A b d u l a z i z A l - K h u l a i f i , h a c o m m e n t a t o l ' a t t a c c o d i I s r a e l e a i l e a d e r d i H a m a s a D o h a , d i c h i a r a n d o i l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u " u n a g r a v e m i n a c c i a a l l a p a c e e a l l a s i c u r e z z a i n M e d i o O r i e n t e e a l l ' o r d i n e g i u r i d i c o i n t e r n a z i o n a l e " . " M a i p r i m a d ' o r a , n e i t e m p i m o d e r n i , u n a p a r t e n e g o z i a l e h a a t t a c c a t o u n p a e s e m e d i a t o r e " , h a a g g i u n t o i l m i n i s t r o . L ' a t t a c c o h a q u i n d i " v i o l a t o i p r i n c i p i p i ù b a s i l a r i d i s o v r a n i t à e n o n i n t e r v e n t o s a n c i t i d a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " e d è s t a t o " u n a t t a c c o a l l a p r a t i c a s t e s s a d e l l a m e d i a z i o n e " . R e s p i n g e n d o l e m o t i v a z i o n i a d d o t t e d a N e t a n y a h u p e r l ' a t t a c c o , i l m i n i s t r o s c r i v e : " L e g i u s t i f i c a z i o n i f o r n i t e d a l s u o g o v e r n o – p a r a g o n a n d o l ' a t t a c c o a l Q a t a r a l l a c a c c i a a m e r i c a n a a O s a m a b i n L a d e n , a l l e o p e r a z i o n i f r a n c e s i i n A f r i c a e a l r u o l o d e l l a G r a n B r e t a g n a n e l l a l o t t a c o n t r o l o S t a t o I s l a m i c o – s o n o d i s t o r s i o n i e d e v i a z i o n i . P e r f a r e s o l o u n e s e m p i o , g l i S t a t i U n i t i n o n h a n n o m a i p r e s o d i m i r a l ' u f f i c i o t a l e b a n o a D o h a m e n t r e n e g o z i a v a u n a c c o r d o c o n i l Q a t a r c o m e m e d i a t o r e " . A l - K h u l a i f i e l o g i a i l r u o l o s v o l t o d a l Q a t a r c o n H a m a s n e l c o r s o d e g l i a n n i p e r p r e v e n i r e c o n f l i t t i e r a g g i u n g e r e a c c o r d i s u g l i o s t a g g i d u r a n t e l ' a t t u a l e g u e r r a , a g g i u n g e n d o : " P e r N e t a n y a h u , c r i t i c a r e o r a i l Q a t a r p e r a v e r o s p i t a t o f u n z i o n a r i d i H a m a s s i g n i f i c a i n s u l t a r e l ' i n t e l l i g e n z a d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , d e i m e d i a e p e r s i n o d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a i s r a e l i a n a . S e i m e d i a t o r i p o s s o n o e s s e r e b o m b a r d a t i i m p u n e m e n t e , c h i o s p i t e r à i c o l l o q u i d i p a c e ? S e n z a c a n a l i d i p l o m a t i c i s i c u r i , l a g u e r r a d i v e n t a l ' u n i c a o p z i o n e , l a c i v i l t à r e c e d e e l o s t a t o d i d i r i t t o v i e n e s o s t i t u i t o d a l l a f o r z a b r u t a " .