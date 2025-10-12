R o m a , 1 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " È v e r g o g n o s o c h e l a m i n i s t r a R o c c e l l a a b b i a d e f i n i t o “ g i t e ” i v i a g g i d i i s t r u z i o n e n e i c a m p i d i s t e r m i n i o . P u r t r o p p o , i l l i n g u a g g i o c h e u s i a m o d i c e m o l t o d i c o m e p e n s i a m o " . L o d i c e l a s e n a t r i c e S i m o n a M a l p e z z i , c a p o g r u p p o P d n e l l a C o m m i s s i o n e s t r a o r d i n a r i a c o n t r o i n t o l l e r a n z a , r a z z i s m o , a n t i s e m i t i s m o , i s t i g a z i o n e a l l ’ o d i o e a l l a v i o l e n z a . " A l l o r a r i c o r d o a l l a m i n i s t r a c h e i v i a g g i d i i s t r u z i o n e h a n n o l o s c o p o d i d a t t i c o d i i n s e g n a r e a t t r a v e r s o l ’ e s p e r i e n z a . V i s i t a r e u n c a m p o d i s t e r m i n i o s i g n i f i c a v e d e r e c o n i p r o p r i o c c h i c h e t u t t o q u e l l o c h e i n o s t r i f i g l i e l e n o s t r e f i g l i e h a n n o s t u d i a t o s u i l i b r i d i s t o r i a “ è s t a t o ” , è a c c a d u t o v e r a m e n t e . S v o l g o n o l a f u n z i o n e d i f a r e m e m o r i a , d i r i c o r d a r e f i n o a d o v e p u ò a r r i v a r e l a c a t t i v e r i a u m a n a . E p i ù v e n g o n o m e n o i t e s t i m o n i v i v e n t i d e l l a m e m o r i a , p i ù è n e c e s s a r i o s p o s t a r s i n e i l u o g h i d o v e l e t r a g e d i e v o l u t e d a g l i u o m i n i s o n o a c c a d u t e " , p r o s e g u e . " N e g a r e l e o r i g i n i d i q u e l l e t r a g e d i e , l a s c e l t a d i c h i q u e l l e t r a g e d i e l e h a a c c o m p a g n a t e a t t r a v e r s o l ’ i n d i f f e r e n z a , v e d e r e n e l l a s p i e g a z i o n e s t o r i c a d i q u e l l o c h e è a c c a d u t o d e l l e s c e l t e p u r a m e n t e i d e o l o g i c h e s i g n i f i c a p r o v a r e a f a r e r e v i s i o n i s m o . L a m i n i s t r a c h i e d a s c u s a i n v e c e d i a r r a m p i c a r s i s u g l i s p e c c h i e r i c o r d i c h e l a m e m o r i a n o n è u n v e z z o , n é u n a f o r m a l i t à : è u n d o v e r e c i v i l e , s p e c i a l m e n t e p e r c h i r a p p r e s e n t a l e i s t i t u z i o n i ” , c o n c l u d e .