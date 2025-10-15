R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ A I H o r i z o n S u m m i t 2 0 2 5 r i u n i s c e o g g i a R o m a o l t r e 2 2 0 e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a 1 6 P a e s i p e r d i s c u t e r e i l f u t u r o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l l a c a r d i o l o g i a . L ’ e v e n t o , d e d i c a t o a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a d i s c i p l i n a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , m e t t e a l c e n t r o l ’ i m p e g n o d i M e d t r o n i c n e l g u i d a r e u n a n u o v a e r a d e l l a d i a g n o s i e d e l l a c u r a a t t r a v e r s o t e c n o l o g i e s e m p r e p i ù i n t e l l i g e n t i e s u m i s u r a p e r i l p a z i e n t e . D a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l a s a n i t à a l l a n u o v a e r a d e l m o n i t o r a g g i o c a r d i a c o . P i o n i e r e n e l l a s t o r i a d e l l a c a r d i o l o g i a m o d e r n a , M e d t r o n i c - r i p o r t a u n a n o t a - r i n n o v a o g g i l a p r o p r i a m i s s i o n e f o n d a t i v a c o n u n a v i s i o n e c h e p o n e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l c e n t r o d i u n a n u o v a r i v o l u z i o n e d i a g n o s t i c a . D a l p r i m o p a c e m a k e r e s t e r n o , i n v e n t a t o n e l 1 9 5 7 , f i n o a l l ’ a t t u a l e e c o s i s t e m a d i g i t a l e p e r i l m o n i t o r a g g i o c a r d i a c o i m p i a n t a b i l e , i l p e r c o r s o d e l l ’ a z i e n d a è s e m p r e s t a t o o r i e n t a t o a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a a l s e r v i z i o d e l p a z i e n t e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e l a m e d i c i n a p i ù p r e c i s a , p r e d i t t i v a e p e r s o n a l i z z a t a . C o m e e m e r s o d a l l ’ A I H o r i z o n S u m m i t , q u e s t a e v o l u z i o n e p r o c e d e d a l l ’ A I n e l l a s a n i t à , a l l a c a r d i o l o g i a , f i n o a c u l m i n a r e n e g l i I c m ( I m p l a n t a b l e c a r d i a c m o n i t o r s ) – d i s p o s i t i v i m i n i a t u r i z z a t i i m p i a n t a b i l i s o t t o l a p e l l e c h e r e g i s t r a n o i n m o d o c o n t i n u o i l r i t m o c a r d i a c o . U n p e r c o r s o - s i l e g g e - c h e t e s t i m o n i a l a t r a s f o r m a z i o n e d i M e d t r o n i c d a p i o n i e r e d e l l a t e c n o l o g i a c a r d i a c a a l e a d e r g l o b a l e n e l l a c a r d i o l o g i a d i g i t a l e e p r e d i t t i v a : u n a m e d i c i n a c h e e v o l v e c o s t a n t e m e n t e , i m p a r a n d o d a i d a t i p e r a n t i c i p a r e l e e s i g e n z e d i o g n i p a z i e n t e . P r o t a g o n i s t a d e l S u m m i t è A c c u R h y t h m A I , l a t e c n o l o g i a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s v i l u p p a t a d a M e d t r o n i c e i n t e g r a t a n e i d i s p o s i t i v i d i m o n i t o r a g g i o c a r d i a c o i m p i a n t a b i l e R e v e a l L i n q e L i n q I I . A c c u R h y t h m A I u t i l i z z a a v a n z a t i a l g o r i t m i d i d e e p l e a r n i n g – u n a b r a n c a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e r e p l i c a i l f u n z i o n a m e n t o d e l l e r e t i n e u r a l i d e l c e r v e l l o u m a n o – p e r a n a l i z z a r e g r a n d i q u a n t i t à d i d a t i E c g r a c c o l t i d a i d i s p o s i t i v i L i n q , m i g l i o r a n d o l ’ a c c u r a t e z z a e l ’ a f f i d a b i l i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i c l i n i c h e t r a s m e s s e a i m e d i c i . G l i a l g o r i t m i d i s t i n g u o n o a u t o m a t i c a m e n t e g l i e v e n t i a r i t m i c i r e a l i ( o s s i a i r r e g o l a r i t à d e l r i t m o c a r d i a c o ) d a g l i a r t e f a t t i , o v v e r o d i s t u r b i o s e g n a l i n o n c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i c h e p o s s o n o g e n e r a r e f a l s i a l l a r m i . L a t e c n o l o g i a è i n g r a d o d i i d e n t i f i c a r e c o n a l t i s s i m a a c c u r a t e z z a d u e d e l l e c o n d i z i o n i p i ù c o m u n i e p o t e n z i a l m e n t e g r a v i : l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e ( F a ) , u n r i t m o i r r e g o l a r e o r a p i d o n e l l e c a m e r e s u p e r i o r i d e l c u o r e c h e p u ò f a v o r i r e l a f o r m a z i o n e d i c o a g u l i e a u m e n t a r e i l r i s c h i o d i i c t u s , e l ’ a s i s t o l i a , u n a l u n g a p a u s a t r a i b a t t i t i c a r d i a c i c h e p u ò c a u s a r e p e r d i t a d i c o s c i e n z a ( s i n c o p e ) o , n e i c a s i p i ù s e v e r i , a r r e s t o c a r d i a c o . I l s i s t e m a L i n q c o m b i n a m i n i a t u r i z z a z i o n e , a f f i d a b i l i t à e c o n n e t t i v i t à , g a r a n t e n d o u n m o n i t o r a g g i o c a r d i a c o c o n t i n u o e d i l u n g a d u r a t a , a n c h e n e i p a z i e n t i c o n a r i t m i e r a r e o i n t e r m i t t e n t i , s p e s s o d i f f i c i l i d a i n d i v i d u a r e c o n s t r u m e n t i t r a d i z i o n a l i c o m e l ’ h o l t e r . M e d t r o n i c - d e t t a g l i a l a n o t a - h a s v i l u p p a t o i l s u o p r i m o m o n i t o r c a r d i a c o i m p i a n t a b i l e ( I c m ) p i ù d i 2 5 a n n i f a c o n i l l a n c i o d e l R e v e a l i n s e r t a b l e l o o p r e c o r d e r ( I l r ) n e l 1 9 9 8 . D a a l l o r a , n u o v e v e r s i o n i h a n n o a p p o r t a t o m i g l i o r a m e n t i s i a i n t e r m i n i d i d i m e n s i o n i c h e d i f u n z i o n a l i t à . L ' i n t r o d u z i o n e d i R e v e a l L i n q n e l 2 0 1 4 h a r i v o l u z i o n a t o i l s e t t o r e d e g l i I c m g r a z i e a l l e d i m e n s i o n i n o t e v o l m e n t e r i d o t t e r i s p e t t o a i p r e c e d e n t i m o d e l l i , a d a l g o r i t m i a v a n z a t i i n g r a d o d i r i l e v a r e c o n m a g g i o r e a c c u r a t e z z a l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e e a l t r e a r i t m i e c h e p o s s o n o e s s e r e a s s o c i a t e a s i n c o p e o a l t r i s i n t o m i . P e r i c l i n i c i , l a p i a t t a f o r m a A c c u R h y t h m A I e l ’ e c o s i s t e m a d i g i t a l e C a r e L i n k r a p p r e s e n t a n o u n ’ e v o l u z i o n e p r o f o n d a n e l m o d o d i l a v o r a r e : l ’ a n a l i s i a u t o m a t i c a e i n t e l l i g e n t e d e i d a t i c o n s e n t e d i r i d u r r e d e l 9 1 % i f a l s i a l l a r m i p e r f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e e p a u s a , r e c u p e r a n d o o l t r e 2 0 0 o r e l a v o r a t i v e o g n i 1 0 0 p a z i e n t i s e g u i t i . C a r e L i n k - c o n c l u d e l a n o t a - è l a r e t e d i g i t a l e c h e c o n n e t t e i n m o d o s i c u r o d i s p o s i t i v i i m p i a n t a b i l i ( c o m e L i n q , p a c e m a k e r e d e f i b r i l l a t o r i ) , m e d i c i e p a z i e n t i , r a c c o g l i e n d o e t r a s m e t t e n d o a u t o m a t i c a m e n t e i d a t i d e l m o n i t o r a g g i o c a r d i a c o a l t e a m c l i n i c o . I n q u e s t o m o d o , c o n s e n t e u n c o n t r o l l o r e m o t o c o n t i n u o e i n t e r v e n t i t e m p e s t i v i , m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l l a c u r a . L ’ A I H o r i z o n S u m m i t 2 0 2 5 r a p p r e s e n t a u n a t a p p a i m p o r t a n t e n e l p r o c e s s o d i i n n o v a z i o n e p o r t a t o a v a n t i d a M e d t r o n i c . L a p r o s p e t t i v a c o n d i v i s a è c h i a r a : n o n s i t r a t t a d i s o s t i t u i r e i l m e d i c o c o n t e c n o l o g i a , m a d i c r e a r e u n a a l l e a n z a t r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i n t e l l i g e n z a c l i n i c a , c a p a c e d i r e n d e r e l a c a r d i o l o g i a p i ù p r e d i t t i v a , e f f i c i e n t e e u m a n a .