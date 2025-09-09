R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e s e r v e p e r v i n c e r e ? R i p o r t a r e l a n o s t r a g e n t e a l v o t o " , d i c e v a s a b a t o s c o r s o a d A n c o n a u n m i l i t a n t e d e m m e n t r e d i s t r i b u i v a v o l a n t i n i t r a b a n d i e r e p r o - P a l . S e c o n d o l ' u l t i m o s o n d a g g i o d e l l ' i s t i t u t o N o t o p e r l a t r a s m i s s i o n e P o r t a a P o r t a , i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a M a t t e o R i c c i è s o t t o d i d u e p u n t i e m e z z o r i s p e t t o a l p r e s i d e n t e u s c e n t e , F r a n c e s c o A c q u a r o l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . A l c a m p o p r o g r e s s i s t a s e r v e u n ' a f f l u e n z a m a g g i o r e d e l l e p r e v i s i o n i p e r c e r c a r e l a ' r i c o n q u i s t a ' d e l l a r e g i o n e c o m e g i ù s u c c e s s o i n U m b r i a . E p e r p r o v a r c i s c e n d o n o i n c a m p o i b i g . A c o m i n c i a r e d a E l l y S c h l e i n : d a v a n t i a g l i o s p e d a l i , c o m e a T o r r e t t e a d A n c o n a , p e r i n s i s t e r e s u l l a d i f e s a d e l l a s a n i t à p u b b l i c a . E p o i i n p i c c o l i b o r g h i , s e g u e n d o l a s c e l t a d i a n d a r e l ì d o v e i c i t t a d i n i s i s e n t o n o m e n o a s c o l t a t i d a l l a p o l i t i c a . L a s e g r e t a r i a d e l P d t o r n e r à d o m a n i n e l l e M a r c h e e p o i i l 1 7 s e t t e m b r e a P e s a r o c o n R i c c i s f i d e r à a d i s t a n z a G i o r g i a M e l o n i , M a t t e o S a l v i n i e A n t o n i o T a j a n i i n p i a z z a a d A n c o n a p e r A c q u a r o l i . I l s e g r e t a r i o d i A v s N i c o l a F r a t o i a n n i e i l p o r t a v o c e A n g e l o B o n e l l i s o n o s t a t i n e l l e M a r c h e p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e l o r o l i s t e c o n R i c c i . M a t t e o R e n z i , l e a d e r d i I t a l i a V i v a , h a i n c o n t r a t o i c i t t a d i n i l a s c o r s a s e t t i m a n a . " V i i n v i d i o p e r c h é v o i m a r c h i g i a n i a v e t e l ’ o c c a s i o n e p o l i t i c a p i ù i m p o r t a n t e d i q u e s t a s t a g i o n e . L a p a r t i t a R i c c i c o n t r o A c q u a r o l i è l a p i ù i m p o r t a n t e d i q u e s t o p e r i o d o " , h a d e t t o R e n z i e v i d e n z i a n d o i l r i s v o l t o n a z i o n a l e d e l l a s f i d a n e l l e M a r c h e . O g g i è a r r i v a t o G i u s e p p e C o n t e : S a n B e n e d e t t o , F e r m o , M o n t e p r a n d o n e , A s c o l i , M a c e r a t a . E d o m a n i s a r à c o n i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a a C i v i t a n o v a , m e n t r e i n s e r a t a S c h l e i n s a r à c o n R i c c i p r i m a a F e r m o e p o i a d A s c o l i . " P r o n o s t i c i n o n n e v o g l i o f a r e . P i u t t o s t o i n v i t i a m o i c i t t a d i n i a v o t a r e p e r c h é s e r v e p a r t e c i p a z i o n e p e r u n a b u o n a q u a l i t à d e l l a d e m o c r a z i a . M i a u g u r o u n b u o n r i s u l t a t o : n o n t a n t o p e r i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e m a p e r l ' i n t e r a c o a l i z i o n e " , h a d e t t o C o n t e . N e l l e M a r c h e c i s a r à i l b a t t e s i m o d e l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a c h e s i p r e s e n t a c o n l o s t e s s o f o r m a t o i n t u t t e l e r e g i o n i a l v o t o . " A b b i a m o l a v o r a t o t a n t i s s i m o , c o n g r a n d e g e n e r o s i t à , a n c h e p e r q u e s t o p r o g e t t o " n e l l e M a r c h e s o s t e n e n d o R i c c i " a n c h e q u a n d o è s o p r a v v e n u t a l a n o t i z i a d e l l ' a v v i s o d i g a r a n z i a : l ' a b b i a m o v a l u t a t a c o n g r a n d e s e r e n i t à , l i n e a r i t à e l e a l t à " , h a r i m a r c a t o i l l e a d e r M 5 S c h e a f i n e l u g l i o h a t e n u t o c o l f i a t o s o s p e s o R i c c i e l a c o a l i z i o n e p r i m a d e l l a c o n f e r m a d e l s o s t e g n o a l l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e m . P e r l a c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r ò n o n d o v r e b b e r o e s s e r c i i l e a d e r d e l l a c o a l i z i o n e . L o h a a n n u n c i a t o l o s t e s s o R i c c i o g g i i n u n ' i n t e r v i s t a : " A b b i a m o d e c i s o d i c h i u d e r e i l 2 5 c o n t r e a m m i n i s t r a t o r i c h e h a n n o v i n t o c o n u n ’ a l l e a n z a l a r g a c o m e l a m i a : l e p r e s i d e n t i d i U m b r i a e S a r d e g n a , P r o i e t t i e T o d d e , i n s i e m e a l s i n d a c o d i N a p o l i M a n f r e d i " . I s e g g i c h i u d e r a n n o a l l e 1 5 d i l u n e d ì 2 9 s e t t e m b r e e R i c c i d o v r e b b e s e g u i r e l o s p o g l i o - l a c o s a è i n v i a d i d e f i n i z i o n e - n e l c o m i t a t o e l e t t o r a l e a d A n c o n a .