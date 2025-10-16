R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l c o n t r i b u t o p r e v i s t o i n m a n o v r a d a l l e b a n c h e n o n h a i n t e n t i p u n i t i v i , c o m e a b b i a m o s e m p r e r i b a d i t o . È g i u s t o i n v e c e c h e , c h i i n q u e s t i a n n i h a r e g i s t r a t o u t i l i s t r a o r d i n a r i , c o n t r i b u i s c a a l s i s t e m a P a e s e , a p a r t i r e d a l s o s t e g n o a l l a s a n i t à . S i a m o c e r t i c h e l e b a n c h e s a r a n n o l i e t e d i p a r t e c i p a r e a q u e s t o s f o r z o c o n d i v i s o , r e s t i t u e n d o a l l a c o l l e t t i v i t à u n a p a r t e d i q u e g l i e x t r a p r o f i t t i g e n e r a t i d a l f o r t e a u m e n t o d e l l o r o m a r g i n e d i i n t e r e s s e . I n q u e s t o m o d o s i s o s t i e n e u n s e t t o r e f o n d a m e n t a l e s e n z a p e n a l i z z a r e l a s o l i d i t à d e l s i s t e m a b a n c a r i o , m a d a n d o r i s p o s t e c o n c r e t e a i c i t t a d i n i , c o m e s e m p r e i n d i c a t o d a l l a L e g a c o n b u o n s e n s o e r e s p o n s a b i l i t à " . C o s ì i n u n a n o t a A r m a n d o S i r i , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d i p a r t i m e n t i L e g a e c o n s i g l i e r e p e r l e p o l i t i c h e e c o n o m i c h e d e l v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i .