R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n o v r a a p p r o v a t a d a l g o v e r n o M e l o n i è l a p i ù m o d e s t a e i n c o n s i s t e n t e d a m o l t i a n n i a q u e s t a p a r t e . D i f r o n t e a u n ’ e c o n o m i a f e r m a - n o n o s t a n t e g l i i n v e s t i m e n t i d e l P n r r - a i c o n t r a c c o l p i n e g a t i v i d e i d a z i d i T r u m p e a l l ’ a u m e n t o d e l l e d i s u g u a g l i a n z e e d e l l a p o v e r t à , l a m a g g i o r a n z a h a d e c i s o d i n a v i g a r e a v i s t a , p r i v i l e g i a n d o l ’ a u s t e r i t à a l l o s v i l u p p o . L a l e g g e d i b i l a n c i o c h e s i v a d e l i n e a n d o s i r a s s e g n a a l l a s t a g n a z i o n e e r i n u n c i a a m e t t e r e i n c a m p o u n a s t r a t e g i a d i r i l a n c i o d e l l ’ e c o n o m i a . T e n e r e i c o n t i i n o r d i n e è i m p o r t a n t e , m a s e i l P a e s e n o n t o r n e r à a c r e s c e r e , s a r à m o l t o d i f f i c i l e a n c h e c o n t e n e r e i l p e s o d e l d e b i t o p u b b l i c o , c o m e e v i d e n z i a n o l e s t i m e p r e o c c u p a n t i d e l l ’ U f f i c i o p a r l a m e n t a r e d i b i l a n c i o " . C o s ì i n u n a n o t a A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " L a d i s c e s a d e l d e f i c i t a l d i s o t t o d e l 3 p e r c e n t o d e l P I L n e l 2 0 2 5 è u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e m a a l p r e z z o d i u n a p r e s s i o n e f i s c a l e a l l i v e l l o p i ù a l t o d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i e d e l l a c o m p r e s s i o n e d e l l a s p e s a p u b b l i c a p e r l a s a n i t à , l ’ i s t r u z i o n e e l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i . L ’ I t a l i a a v r e b b e b i s o g n o d i u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a c a p a c e d i s t i m o l a r e i n v e s t i m e n t i , i n n o v a z i o n e e b u o n a o c c u p a z i o n e . A v r e b b e b i s o g n o d i r i d a r e o s s i g e n o a l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e e a d u n a s e r i e d i s e r v i z i p u b b l i c i i n c r i s i , a p a r t i r e d a l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . " Q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o , i n v e c e , s i l i m i t a a l l a m a n u t e n z i o n e d e l P i a n o s t r u t t u r a l e d i m e d i o t e r m i n e p r e s e n t a t o u n a n n o f a : u n p i a n o c h e g i à a l l o r a a v e v a m o g i u d i c a t o v u o t o , d e b o l e e i n a d e g u a t o . N o n a c a s o , l ’ i m p a t t o d e l l a m a n o v r a s u l l a c r e s c i t a p e r l ’ a n n o p r o s s i m o s a r à z e r o s e c o n d o i l g o v e r n o e a d d i r i t t u r a n e g a t i v o s e c o n d o l ’ U f f i c i o p a r l a m e n t a r e d i b i l a n c i o . N e l l a l e g g e d i b i l a n c i o s p i c c a l ’ a s s e n z a d i u n a v e r a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e : g l i i n t e r v e n t i i p o t i z z a t i s o n o d i p o r t a t a l i m i t a t a e d e c i s a m e n t e l o n t a n i d a l l a m a n o v r a p o d e r o s a e d a l l a v i s i o n e a t r e a n n i c h e c h i e d e v a C o n f i n d u s t r i a . I c o s t i d e l l ’ e n e r g i a s o n o a l i v e l l i i n s o s t e n i b i l i m a n u l l a d i s e r i o è p r e v i s t o p e r t a g l i a r l i . L e e s p o r t a z i o n i s t a n n o c r o l l a n d o a c a u s a d e l l e b a r r i e r e c o m m e r c i a l i a m e r i c a n e m a n o n c ’ è t r a c c i a d e l p i a n o d i s o s t e g n o p r o m e s s o s e i m e s i f a d a G i o r g i a M e l o n i . L e m i s u r e d i r i d u z i o n e d e l l ’ I r p e f r a p p r e s e n t a n o u n a p i c c o l a f r a z i o n e d e i 2 5 m i l i a r d i s i l e n z i o s a m e n t e s o t t r a t t i a i c o n t r i b u e n t i a c a u s a d e l f i s c a l d r a g . I f o n d i a g g i u n t i v i d e s t i n a t i a l l a s a n i t à s o n o u n a t o p p a d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t e p e r a f f r o n t a r e u n a c r i s i o r m a i d r a m m a t i c a : q u a s i 6 m i l i o n i d i p e r s o n e r i n u n c i a n o a v i s i t e o e s a m i s p e c i a l i s t i c i e g l i i t a l i a n i s o n o c o s t r e t t i a s p e n d e r e p i ù d i 4 0 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ a n n o n e l l a s a n i t à p r i v a t a . N o n a c a s o , n e i p r o s s i m i t r e a n n i v e r r a n n o m e n o d i e c i m i l a a s s u n z i o n i d i m e d i c i e i n f e r m i e r i " . " P e r i l r e s t o , n e l l a m a n o v r a p i ù p i a t t a e r i n u n c i a t a r i a d e g l i u l t i m i a n n i , c i s a r à u n a u m e n t o d e l l e s p e s e m i l i t a r i s e n z a p r e c e d e n t i , f r u t t o d e l d i k t a t d i T r u m p a v a l l a t o s e n z a f i a t a r e d a G i o r g i a M e l o n i ; l ’ e n n e s i m a r o t t a m a z i o n e d e l l e c a r t e l l e ; l ’ a u m e n t o d e l l ’ e t à d i p e n s i o n a m e n t o p e r t u t t i i l a v o r a t o r i t r a n n e u n a p i c c o l a m i n o r a n z a . A n d r a n n o v i s t e n e l d e t t a g l i o l e c o p e r t u r e , p e r c h é a f r o n t e d i u n c o n t r i b u t o d a b a n c h e e a s s i c u r a z i o n e t u t t o d a v e r i f i c a r e , n o n è a n c o r a c h i a r o q u a l i v o c i d i s p e s a s a r a n n o c o l p i t e d a i t a g l i e d a d o v e a r r i v e r a n n o l e e n t r a t e a g g i u n t i v e p r e v i s t e . N e l c o m p l e s s o , q u e s t a m a n o v r a è l a f o t o g r a f i a d i u n g o v e r n o i m m o b i l e , c h e n a v i g a a v i s t a e r i n u n c i a a d a f f r o n t a r e l e s f i d e d e c i s i v e p e r i l f u t u r o d e l P a e s e . N o n c i s o n o l e s c e l t e c o r a g g i o s e d i c u i a v r e m m o b i s o g n o , n o n c ’ è a l c u n a v o l o n t à d i m e t t e r e a l c e n t r o i l l a v o r o , l a c o m p e t i t i v i t à e l a g i u s t i z i a s o c i a l e . È u n p r o b l e m a g r a v e , p e r u n P a e s e l a c u i e c o n o m i a è i n t r a p p o l a t a n e l l a s t a g n a z i o n e , c o n l a p o v e r t à e l a p r e s s i o n e f i s c a l e a l i v e l l i r e c o r d . ”