R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i c h e s t a n n o e m e r g e n d o i n q u e s t i g i o r n i c o n f e r m a n o , p u r t r o p p o , l ’ e n n e s i m a m a z z a t a p e r i l c e t o m e d i o . N o n o s t a n t e i p r o c l a m i e g l i a n n u n c i t r i o n f a l i , i l g o v e r n o c o n t i n u a a d i s a t t e n d e r e l e p r o m e s s e f a t t e , l a s c i a n d o f a m i g l i e , l a v o r a t o r i e p i c c o l i i m p r e n d i t o r i s e n z a r i s p o s t e c o n c r e t e ” . C o s ì U b a l d o P a g a n o , c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . “ A n c o r a u n a v o l t a – p r o s e g u e – a s s i s t i a m o a u n ’ o p e r a z i o n e d i p r o p a g a n d a c h e s i s c o n t r a c o n l a r e a l t à d e i n u m e r i . I l c e t o m e d i o , g i à d u r a m e n t e c o l p i t o d a l l ’ i n f l a z i o n e e d a l c a r o v i t a , s i r i t r o v a o r a a d o v e r f r o n t e g g i a r e t a g l i i n d i r e t t i , m a n c a t i s o s t e g n i e u n a m a n o v r a e c o n o m i c a c h e n o n o f f r e a l c u n a v i s i o n e p e r l a r i p r e s a s o c i a l e e d e c o n o m i c a d e l P a e s e . ” “ È e v i d e n t e c h e l e s c e l t e d e l l ’ e s e c u t i v o p e n a l i z z a n o c h i t i e n e i n p i e d i l ’ I t a l i a : f a m i g l i e c h e l a v o r a n o , p r o f e s s i o n i s t i , g i o v a n i c h e c e r c a n o s t a b i l i t à . I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o n t i n u e r à a b a t t e r s i i n P a r l a m e n t o p e r u n a l e g g e d i b i l a n c i o e q u a , c h e n o n s c a r i c h i a n c o r a u n a v o l t a i l p e s o d e l l e d i f f i c o l t à s u l l e s p a l l e d e i s o l i t i n o t i ” , c o n c l u d e .