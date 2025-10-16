R o m a , 1 6 o t t ( A d n k r o n o s ) - " A l c u n i m i n i s t r i , c o m e l a C a l d e r o n e , s o s t e n g o n o c h e q u e s t a m a n o v r a s i a m o l t o c o r a g g i o s a . A l o r o v o r r e i d i r e c h e d i c o r a g g i o s i c i s o n o s o l o i l a v o r a t o r i i t a l i a n i c h e v e d o n o i l o r o s t i p e n d i a l p a l o d a 3 0 a n n i , s i m i s u r a n o c o n i l c o s t o d e l l a v i t a c h e c r e s c e e c o n u n ' a r e a d i p o v e r t à c h e c r e s c e . Q u e s t a è u n a m a n o v r a d i a u s t e r i t à c h e a u m e n t a i n m o d o i m p r e s s i o n a n t e s o l o l e s p e s e m i l i t a r i " . L o h a d e t t o N i c o l a F r a t o i a n n i n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o s u l l e m i s u r e e c o n o m i c h e p r o p o s t e d a A v s .