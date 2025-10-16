R o m a , 1 6 o t t ( A d n k r o n o s ) - " U n a e m e r g e n z a , u n a u r g e n z a d e l P a e s e c h e s o l o c h i s t a a l g o v e r n o n o n v e d e " . L o h a n n o d e t t o N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i c h e , a l l a C a m e r a , h a n n o i l l u s t r a t o l a p r o p o s t a d i l e g g e d i A v s ' S b l o c c a s t i p e n d i ' c h e a d e g u a g l i s t i p e n d i s i a d e l p u b b l i c o c h e d e l p r i v a t o a l c o s t o d e l l a v i t a , r e i n t r o d u c e n d o d i f a t t o i l m e c c a n i s m o d e l l a ' s c a l a m o b i l e ' e f i n a n z i a n d o l o p e r i l s e t t o r e s t a t a l e c o n l ' a u m e n t o d e l l ' i m p o s t a s u l ' c a p i t a l g a i n ' ( l e p l u s v a l e n z e d e l l e a z i o n i ) . " O c c o r r e u n a t e r a p i a s h o c k p e r f a r e f r o n t e a u n a u r g e n z a d i v e n u t a i n s o s t e n i b i l e , p e r r e s t i t u i r e a g l i i t a l i a n i q u e l l o c h e h a n n o p e r s o e r i m e t t e r e i n s e s t o i l m e c c a n i s m o r o t t o t r a s t i p e n d i e p o t e r e d i a c q u i s t o " , h a s p i e g a t o F r a t o i a n n i a g g i u n g e n d o : " D i c i a m o a l g o v e r n o e a l l e f o r z e p o l i t i c h e c h e s e r v e u n i n t e r v e n t o r a d i c a l e p e r a g g a n c i a r e a u t o m a t i c a m e n t e l e r e t r i b u z i o n i a l l ' i n f l a z i o n e r e a l e " . P e r B o n e l l i , " q u e s t o g o v e r n o è c a m p i o n e d i i n i q u i t à s o c i a l e . D a l l ' a n n u n c i a t a m i s u r a s u l l ' I r p e f i l 7 2 % d e i c o n t r i b u e n t i n o n a v r à b e n e f i c i . C o n l a n o s t r a p r o p o s t a i r e d d i t i f i n o a 2 0 m i l a e u r o a v r a n n o 1 2 5 e u r o a l m e s e , c o n q u e l l a d e l g o v e r n o , z e r o . I r e d d i t i f i n o a 2 8 m i l a e u r o c o n l a n o s t r a p r o p o s t a a v r a n n o 2 7 5 e u r o a l m e s e , c o n q u e l l a d e l g o v e r n o 1 , 7 e u r o a l m e s e . C o n n o i i r e d d i t i f i n o a 5 5 m i l a e u r o a v r e b b e r o 3 4 3 e u r o a l m e s e , c o n i l g o v e r n o 3 3 e u r o . Q u e s t o g o v e r n o f a l a l o t t a a i p o v e r i e c o n i l m e c c a n i s m o p r e v i s t o s u g l i e x t r a p r o f i t t i d e l l e b a n c h e , c h e è s o l o u n a n t i c i p o s u l l e t a s s e , G i o r g i a M e l o n i f a u n a s c o m m e s s a d i p r o p a g a n d a s c o p r e n d o l a f i n a n z a p u b b l i c a d e l P a e s e i n s e t t o r i f o n d a m e n t a l i " .