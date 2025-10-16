R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P a r l a r e d i u n a m a n o v r a p e r i l c e t o m e d i o c o n a p p e n a 1 8 m i l i a r d i è d i f f i c i l e : è l a p i ù p o v e r a d e g l i u l t i m i u n d i c i a n n i . U n b i l a n c i o d a m i l l e m i l i a r d i n o n p u ò l i m i t a r s i a p i c c o l i r i t o c c h i f i s c a l i . S e r v o n o m i s u r e p e r a u m e n t a r e s a l a r i , s o s t e n e r e l a p r o d u z i o n e e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o . I c o n d o n i n o n s o n o l a r i c e t t a g i u s t a . O g g i s e i m i l i o n i d i l a v o r a t o r i g u a d a g n a n o m e n o d i m i l l e e u r o a l m e s e : b i s o g n a a g i r e s u d o m a n d a i n t e r n a e i m p r e s e . S e n z a i l P n r r , l ’ I t a l i a s a r e b b e g i à i n r e c e s s i o n e " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e V i t t o r i a B a l d i n o , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 .