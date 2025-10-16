R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P o s i t i v o i l c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o c h e v e r r à d a t o d a g l i i s t i t u t i b a n c a r i . C r e d i a m o s i a g i u s t o c h e c h i , o p e r a n d o i n u n m e r c a t o f o r t e m e n t e c o n c e n t r a t o , h a a v u t o u t i l i r e c o r d , c o n t r i b u i s c a a t t i v a m e n t e a l P a e s e e a l l e i n i z i a t i v e a s o s t e g n o d e i c i t t a d i n i . U n ’ i n i z i a t i v a c o n c r e t a , c h e v a n e l l a d i r e z i o n e i n d i c a t a d a s e m p r e d a l l a L e g a : f a r c r e s c e r e l ’ I t a l i a c o n g i u s t i z i a e b u o n s e n s o , s e n z a p e n a l i z z a r e n e s s u n o m a c o i n v o l g e n d o m a g g i o r m e n t e c h i p u ò f a r e d i p i ù " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a A l b e r t o B a g n a i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e E n t i G e s t o r i e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E c o n o m i a d e l p a r t i t o .