R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a p r e v e n z i o n e è s i c u r a m e n t e l ' i n v e s t i m e n t o m i g l i o r e p e r i l P a e s e . I n g e n e r a l e i n v e s t i r e i n s a l u t e è u n g r a n d i s s i m o v a n t a g g i o p e r t u t t o i l P a e s e e a n c h e p e r t u t t a l ' E u r o p a , m a s i c u r a m e n t e p u n t a r e s u l l a p r e v e n z i o n e è l a r e g o l a d i b a s e p e r p o t e r g e n e r a r e n o n s o l o u n a c r e s c i t a e c o n o m i c a , m a a n c h e u n b e n e s s e r e s o c i a l e , c h e è q u e l l o c h e s e r v e d i p i ù i n q u e s t o m o m e n t o " . C o s ì N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e d i M s d I t a l i a a l l ’ i n c o n t r o I n v e s t i n g f o r H e a l t h y A g e i n g , o r g a n i z z a t o a R o m a p e r d i s c u t e r e s u l l e s t r a t e g i e p i ù e f f i c a c i p e r u n i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o e i n s a l u t e . " L e p o s s i b i l i t à c i s o n o - c h i a r i s c e L u p p i - b a s t e r e b b e s e m p l i c e m e n t e a u m e n t a r e c i ò c h e s i d e s t i n a a l f o n d o d e l l a p r e v e n z i o n e , m a a n c h e r i c o n o s c e r e g l i s c r e e n i n g e l a s p e s a p e r i m m u n i z z a z i o n e c o m e u n v e r o e p r o p r i o i n v e s t i m e n t o , a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a c o n t a b i l e . G l i s t r u m e n t i c i s o n o . C ' è l a l e g g e d i B i l a n c i o c h e è i n a r r i v o , u n i t a m e n t e a l p i a n o d i r e v i s i o n e a m e d i o t e r m i n e , a t t r a v e r s o c u i l a C o m u n i t à e u r o p e a p u ò r i c o n o s c e r e q u e s t o a s s e t c o m e f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a e i l f u t u r o . L a s p e s a s a n i t a r i a - r i m a r c a - n o n v a c a r i c a t a s u l c a p i t o l o d e l l e s p e s e m a s u q u e l l o d e g l i i n v e s t i m e n t i . V a c a m b i a t a l a d e n o m i n a z i o n e d a ‘ s p e s a ’ a ‘ s p e s a p e r i n v e s t i m e n t o ’ . Q u e s t o f a r e b b e c a p i r e a n c o r p i ù , a t u t t i , c h e i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l ’ i m m u n i z z a z i o n e , c o s ì c o m e n e g l i s c r e e n i n g , l i b e r a a u t o m a t i c a m e n t e r i s o r s e p e r l ’ i n n o v a z i o n e , a g g i u n g e n d o u n a p r o s p e t t i v a d i r i c c h e z z a a n c h e n e l l u n g o t e r m i n e " .