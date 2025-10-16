R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " T u t t a q u e s t a s t o r i a d e l l a s c i s s i o n e è g i o r n a l i s m o d ’ a c c a t t o . È s t a t a u n a t o r n a t a n o n f o r t u n a t a p e r u n a r e g i o n e , a f r o n t e d i o t t i m i r i s u l t a t i a l t r o v e . I n T o s c a n a i l g e n e r a l e V a n n a c c i è s t a t o m o l t o e s p o s t o , è e v i d e n t e c h e i l r i s u l t a t o n o n s i a s t a t o o t t i m a l e . M a r i c o r d o c h e a l l e p o l i t i c h e d e l 2 0 2 2 i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e a v e v a l ' 1 1 , 4 % e n o i i l 6 % ; o g g i i n T o s c a n a s o n o d i e t r o d i n o i , p e r ò n e s s u n o p a r l a d e l l o r o t r a c o l l o . S i t r a t t a s e m p l i c e m e n t e d i u n t e r r i t o r i o d o v e l a s i n i s t r a è m o l t o f o r t e " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l l a L e g a C l a u d i o B o r g h i i n t e r v e n e n d o a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 .