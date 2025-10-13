R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' e v o l u z i o n e d i g i t a l e è m o l t o v e l o c e . I n a m b i t o f o r m a t i v o l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a a s s u m e n d o u n r u o l o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e c o n p o t e n z i a l i t à , m a a n c h e c r i t i c i t à " . C o s ì A l e s s a n d r o S p e r d u t i , p r o f e s s o r e d i i n f o r m a t i c a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a , D i r e t t o r e d e l C e n t r o A u g m e n t e d I n t e l l i g e n c e F o n d a z i o n e B r u n o K e s s l e r - d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 1 3 ° e d i z i o n e d i D i g i t a l m e e t c h e s i t e r r à d a l 2 0 a l 2 5 o t t o b r e . S i t r a t t a d e l p i ù g r a n d e f e s t i v a l n e l c a m p o d e l l ' i n n o v a z i o n e e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e . S u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e S p e r d u t i h a s p i e g a t o : “ D a u n a p a r t e i m o d e l l i d i l i n g u a g g i o n a t u r a l e p o s s o n o p o t e n z i a r e l e c a p a c i t à d e i d i s c e n t i d i r e p e r i r e i n f o r m a z i o n i r a p i d a m e n t e , d a l l ’ a l t r a c ’ è i l b i s o g n o d i p e n s i e r o c r i t i c o p e r v a l u t a r e q u e s t i m o d e l l i . A f f i d a r s i e s c l u s i v a m e n t e a l l o r o o u t p u t s e n z a a v e r e u n f o c u s c r i t i c o p u ò d i v e n t a r e p e r i c o l o s o . S v i l u p p a r e q u e s t o t i p o d i p e n s i e r o è f o n d a m e n t a l e ” .