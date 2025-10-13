R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e i m p r e s e s o n o m o l t o a t t i v e s u l t e m a d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e a n c h e p e r c h é I n d u s t r i a 4 . 0 h a d a t o u n f o r t e s l a n c i o a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e i n e s o r a b i l m e n t e a n c h e a l l a c r e s c i t a d e l l e c o m p e t e n z e a l l ' i n t e r n o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i c h e s o n o d i f a t t o t r a i n a n t i r i s p e t t o a l l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e ” . Q u e s t e l e p a r o l e d i G i a n n i D a l P o z z o , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o N a z i o n a l e d i C o o r d i n a m e n t o T e r r i t o r i a l e ( C n t c ) d i C o n f i n d u s t r i a S e r v i z i I n n o v a t i v i e T e c n o l o g i c i , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a n u o v a e d i z i o n e d i D i g i t a l m e e t , i l f e s t i v a l i t a l i a n o s u l l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e , c h e i n i z i e r à i l 2 0 o t t o b r e c o n o l t r e 1 5 0 e v e n t i o r g a n i z z a t i i n t u t t a I t a l i a . “ D o b b i a m o p o i r i l e v a r e - p r o s e g u e D a l P o z z o - c h e l a f o r m a z i o n e n o n s e r v e s o l o a l l e p e r s o n e d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e , m a a n c h e a g l i i m p r e n d i t o r i . S t i a m o v i v e n d o u n a t r a n s i z i o n e e p o c a l e c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a t e c n o l o g i a d i r o m p e n t e c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e g e n e r a t i v a . Q u e s t o i m p o n e u n c a m b i o e p o c a l e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a g e n e r a z i o n e d i v a l o r e ” .