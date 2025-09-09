R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r e m i e r e v a c a n z e ? U n a m i s c e l a e s p l o s i v a , q u a s i s e m p r e c o n d i t a d a p o l e m i c h e i n f u o c a t e . U n b i n o m i o c h e h a s e m p r e a p e r t o d i s c u s s i o n i a c c e s e s u l d o v e r e , s u g l i o b b l i g h i , s u l r i s p e t t o d e l l a p r i v a c y . T a n t o c h e i l w e e k e n d a N e w Y o r k d i G i o r g i a M e l o n i o g g e t t o d i u n a i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e r i s u l t a u n ' f o r m a t ' g i à v i s t o s u i g r a n d i s c h e r m i d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a . H o s v o l t o " i l r u o l o p i ù n a t u r a l e , q u e l l o d i m a d r e " , s i è d i f e s a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a n n u n c i a n d o q u e r e l e . A i n n e s c a r e l a p o l e m i c a , i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i d i I v , i l p a r t i t o g u i d a t o d a M a t t e o R e n z i , c h i e d e n d o f o r m a l m e n t e i n P a r l a m e n t o " c h e f i n e h a f a t t o G i o r g i a M e l o n i ? " . E a n c o r a , " h a u s a t o u n v o l o d i S t a t o ? " . M a g l i s t e s s i i n g r e d i e n t i s i r i t r o v a n o t u t t i i n f i l a 1 0 a n n i p r i m a . N e l m i r i n o , q u e l l a v o l t a , l o s t e s s o R e n z i . N o n a v e n d o n e w s n a t a l i z i e d e l l ' a l l o r a p r e m i e r , i l b i g d e l M 5 s C a r l o S i b i l i a , s u i s o c i a l , r i v e l ò d e l v i a g g i o d i u n F a l c o n 9 0 0 d i S t a t o d a F i r e n z e a d A o s t a c o n a b o r d o l a f a m i g l i a R e n z i . " G l i s p o s t a m e n t i a e r e i , d o r m i r e i n c a s e r m a , a v e r e l a s c o r t a , a b i t a r e a C h i g i n o n s o n o s c e l t e m a f r u t t o d i p r o t o c o l l i d i s i c u r e z z a r e g o l e " , l a r e p l i c a d i R e n z i s u q u e l s u o b r e v e ' b r e a k ' s u l l a n e v e f i n i t o , i n t a n t o , a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p o l i t i c o . M e n t r e d a p a l a z z o C h i g i s i f a c e v a s a p e r e c h e i l p r e m i e r a v e v a m e s s o m a n o a l s u o p o r t a f o g l i p e r p a g a r e a f f i t t o d e g l i s c i ( 4 5 0 e u r o ) , p a s t i e s k i p a s s ( 4 8 5 e u r o a l g i o r n o ) . ( A d n k r o n o s ) - D i q u a l c h e a n n o f a è , i n v e c e , l a p o l e m i c a s c o p p i a t a i n t o r n o a u n a v a c a n z a d i G i u s e p p e C o n t e , s e m p r e s u l l a n e v e . A i n n e s c a r l a , a n c o r a u n a v o l t a , I t a l i a v i v a : " Q u a n t o è c o s t a t a l a v a c a n z a d i C o n t e a C o r t i n a ? " , c h i e d e v a l a s e n a t r i c e d i I v S i l v i a F r e g o l e n t c o n u n a i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e . A n c h e i n q u e s t o c a s o , c o m e p e r l a M e l o n i , a ' s p i f f e r a r e ' t u t t o e r a s t a t a l a r e t e c o n s i t i e s o c i a l i n t a s a t i d a u n a f o t o d e l l e a d e r M 5 s d a v a n t i a u n l u s s u o s o r e s o r t d e l l a ' c a p i t a l e ' d e l l e D o l o m i t i . " H o r a g g i u n t o p e r C a p o d a n n o l a m i a f a m i g l i a c h e e r a a C o r t i n a , p e r n o n r i m a n e r e s o l o a R o m a . S e c ' è l a m i a f a m i g l i a a C o r t i n a l a r a g g i u n g o , p a g a n d o d i t a s c a n o s t r a , e c r e d o c h e n o n c i s i a n e s s u n a c o l p a , n u l l a d i c u i g i u s t i f i c a r s i " , r e p l i c ò C o n t e . M a c ' è a n c h e c h i , d i p r i v a c y , s i è d i m o s t r a t o v e r a e p r o p r i a c i n t u r a n e r a . A p a r t e l a l e a d e r d e m E l l y S c h l e i n , c h e d a q u a n d o è d i v e n t a t a u n p e r s o n a g g i o d i p r i m o p i a n o r i e s c e a m a n t e n e r e i l r i s e r b o p i ù a s s o l u t o s u l l e s u e v a c a n z e , l ' a l l o r a p r e m i e r E n r i c o L e t t a s u p e r ò t u t t i . P e r l e v a c a n z e d i N a t a l e d e l 2 0 1 3 r i u s c ì a f a r p e r d e r e l e t t e r a l m e n t e l e t r a c c e . A c a v a l l o d i C a p o d a n n o a p p a r ì i m p r o v v i s a m e n t e , s e n z a s c o r t a e i n c o m p a g n i a d e l l a f a m i g l i a , i n f i l a a l l a ' M a g g i o r e ' d e l l ' a e r o p o r t o d i T r i e s t e : e r a a p p e n a s c e s o d a u n v o l o d i l i n e a A l i t a l i a e s t a v a n o l e g g i a n d o u n a a u t o m o b i l e ( u n a P e u g e u t f a m i l i a r e ) p e r u n g i r o i n S l o v e n i a e C r o a z i a . U n a v a c a n z a ' f a i d a t e ' r i m a s t a t o p s e c r e t f i n o a l l a f i n e . ( A d n k r o n o s ) - M a d a q u a n d o i p o l i t i c i s o n o d i v e n t a t i d e i p e r s o n a g g i a t u t t i g l i e f f e t t i , p i ù o m e n o d a l l a S e c o n d a R e p u b b l i c a , l e c o s e n o n s o n o a n d a t e s e m p r e c o s ì . C e r t a m e n t e n o n s i p o t e v a p r e t e n d e r e d i b u s s a r e a c a s a B e r l u s c o n i p e r t r o v a r e e s e m p i d i p r i v a c y b l i n d a t a . I l C a v a l i e r e a m a v a a p p a r i r e e c o n d i v i d e r e l e s u e ' g e s t a ' . C o m e q u e l l ' e s t a t e d e l 2 0 0 4 q u a n d o s ì , e r a r i u s c i t o b r e v e m e n t e a f a r p e r d e r e l e s u e t r a c c e . M a p o i e r a a p p a r s o a P o r t o C e r v o , b a n d a n a i n t e s t a , p e r u n a p a s s e g g i a t a c o n T o n y B l a i r e l a m o g l i e . M e n t r e i l s u o a l t e r e g o R o m a n o P r o d i , n e i g i o r n i d i p a l a z z o C h i g i , s i d i s t i n g u e v a n o n p e r l e p o l e m i c h e e i c o l p i d i s c e n a m a p e r i l ' l o w p r o f i l e ' . C o m e q u a n d o , p e r N a t a l e , s i t r a s f e r i v a r e g o l a r m e n t e c o n l a f a m i g l i a n e l s u o r e s i d e n c e C a m p o l o n g o a L i v i n a l l o n g o , s u l l e D o l o m i t i , p e r q u a l c h e g i o r n o s u g l i s c i .