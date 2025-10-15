R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a n o t i z i a p o s i t i v a l a c a l e n d a r i z z a z i o n e d e l l ’ u l t i m o p a s s a g g i o p a r l a m e n t a r e d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l a c a r r i e r e , c h e g i u n g e r à i n A u l a a l S e n a t o i l p r o s s i m o 2 8 o t t o b r e . A v e v a m o p o s t o c o m e o b i e t t i v o l ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a d e l l a r i f o r m a p e r l ’ a u t u n n o d i q u e s t ’ a n n o . Q u e l l a p r o m e s s a è a u n p a s s o d a l l ’ e s s e r e r e a l i z z a t a . A b b i a m o p i e n a m e n t e r i s p e t t a t o i t e m p i . A n d i a m o a v a n t i s p e d i t i , c o n r e s p o n s a b i l i t à , v e r s o l ’ u l t i m o v a g l i o d e l l e C a m e r e . P e r p o i a f f i d a r e a i c i t t a d i n i l a p a r o l a d e f i n i t i v a s u u n a r i f o r m a c h e r e i n t r o d u c e l e g a r a n z i e s e c o n d o C o s t i t u z i o n e ” . L o d i c h i a r a i l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a , F r a n c e s c o P a o l o S i s t o .