Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "È una notizia positiva la calendarizzazione dellultimo passaggio parlamentare della separazione della carriere, che giungerà in Aula al Senato il prossimo 28 ottobre. Avevamo posto come obiettivo lapprovazione definitiva della riforma per lautunno di questanno. Quella promessa è a un passo dallessere realizzata. Abbiamo pienamente rispettato i tempi. Andiamo avanti spediti, con responsabilità, verso lultimo vaglio delle Camere. Per poi affidare ai cittadini la parola definitiva su una riforma che reintroduce le garanzie secondo Costituzione. Lo dichiara il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.