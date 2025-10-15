R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n d o i l m i n i s t r o N o r d i o v i e n e i n A u l a a d a r e r i s p o s t e o n o n r a c c o n t a t u t t o o r a c c o n t a s o l t a n t o l a p a r t e c h e g l i f a c o m o d o , p e r c r e a r e u n a n a r r a z i o n e c h e n o n c o r r i s p o n d e m a i a i f a t t i . È v e r o c h e i m i n i s t e r i h a n n o p r o c e d u t o a d u n a r i o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a s i a n e l p a s s a t o s i a n e l l a c o r r e n t e l e g i s l a t u r a , m a n o n è m a i a c c a d u t o n e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a c h e i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a c r e a s s e u n a s e g r e t e r i a d e l s u o C a p o d i G a b i n e t t o . A n z i , n e s s u n m i n i s t e r o h a l a s e g r e t e r i a d e l C a p o d i G a b i n e t t o . N e s s u n o ” . L o d i c h i a r a l a d e p u t a t a P d D e b o r a S e r r a c c h i a n i i n t e r v e n e n d o i n r e p l i c a a l m i n i s t r o N o r d i o d u r a n t e i l Q u e s t i o n T i m e s u l l a f i g u r a d e l C a p o d e l l a s e g r e t e r i a d e l C a p o d i g a b i n e t t o a l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a . " L a d o m a n d a – c o n t i n u a l ' e s p o n e n t e d e m - d u n q u e r i m a n e : p e r c h é i l m i n i s t r o N o r d i o h a s e n t i t o l a n e c e s s i t à d i c r e a r e q u e s t a n u o v a f i g u r a e q u a n t o è i m p o r t a n t e l a C a p o d i G a b i n e t t o , G i u s i B a r t o l o z z i . C h i d e i d u e è i l v e r o m i n i s t r o ? ” “ Q u a n d o u n a C a p o d i g a b i n e t t o s i c o s t r u i s c e u n a p r o p r i a s e g r e t e r i a c o n u n c a p o s e g r e t e r i a p a g a t o q u a n t o l a C a p o s e g r e t e r i a d e l m i n i s t r o e a s s u m e s e m p r e m a g g i o r i f u n z i o n i , s i g n i f i c a c h e s i a m o d a v a n t i a u n m i n i s t r o o m b r a . E N o r d i o c o m e a l s o l i t o n o n c h i a r i s c e m a r a c c o n t a p a r t i d i v e r i t à ” , c o n c l u d e S e r r a c c h i a n i .