R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l G r e e n D e a l n o n è u n a s t r a t e g i a a m b i e n t a l i s t a . I l G r e e n D e a l d i c e v a ' t u t t o i l m o n d o a n d r à v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à : s e l ' E u r o p a è i n g r a d o d i f o r n i r e p r o d o t t i e s e r v i z i a l l ' a v a n g u a r d i a s u l l a s o s t e n i b i l i t à , a v r e m o t u t t o i l m o n d o a c u i v e n d e r e i n o s t r i p r o d o t t i ' . E a v r e m o a n c h e d e g l i e f f e t t i p o s i t i v i s u l l ' a m b i e n t e . N o n è u n a s t r a t e g i a a m b i e n t a l i s t a , è u n a s t r a t e g i a e c o n o m i c a , d i c r e s c i t a e c o n o m i c a . E n o n a v e v a n u l l a d i i d e o l o g i c o g r e e n " . C o s ì E n r i c o G i o v a n n i n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o A S v i S , i n t e r v e n e n d o a l l ’ a p p u n t a m e n t o A d n k r o n o s Q & A , ' S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ' , q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " S e c o n d o p u n t o i m p o r t a n t e : g l i o b i e t t i v i a l 2 0 3 0 d i F i t f o r 5 5 , c i o è l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i d e l 5 5 % r i s p e t t o a l 1 9 9 0 , l i r a g g i u n g e r e m o , s e n o n f a c c i a m o s c i o c c h e z z e c l a m o r o s e . P e r c h é i l m o n d o p r o d u t t i v o h a d e c i s o d i i n v e s t i r e i n q u e l l a d i r e z i o n e , p e r c h é c i s o n o s t a t i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i . P e r c h é c o n v i e n e m a n o n d a u n p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e , d a u n p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o " , a g g i u n g e .