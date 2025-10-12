P a r i g i , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N o m i n a t o o g g i d o m e n i c a 1 2 o t t o b r e i l n u o v o g o v e r n o f r a n c e s e , c h e s a r à g u i d a t o d a S é b a s t i e n L e c o r n u e c o s t i t u i t o d a 3 4 m i n i s t r i . " V i e n e n o m i n a t o u n e s e c u t i v o c o n u n a m i s s i o n e : d a r e u n a l e g g e d i B i l a n c i o a l l a F r a n c i a e n t r o l a f i n e d e l l ' a n n o " , h a a f f e r m a t o i n u n p o s t s u ' X ' i l p r e m i e r f r a n c e s e , a g g i u n g e n d o : " R i n g r a z i o l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e s i i m p e g n a n o i n q u e s t o g o v e r n o c o n a s s o l u t a l i b e r t à , a l d i l à d e g l i i n t e r e s s i p e r s o n a l i e d i p a r t e . U n a s o l a c o s a c o n t a : l ' i n t e r e s s e d e l P a e s e " . L e c o r n u h a c o n v o c a t o i s u o i n u o v i m i n i s t r i p e r u n a r i u n i o n e d i l a v o r o p e r d o m a n i p o m e r i g g i o , r i f e r i s c e i l c a n a l e a l l n e w s f r a n c e s e ' B f m T v ' . G l i u f f i c i d e l p r e m i e r , c o m e h a r i f e r i t o l ' A f p , h a n n o r a c c o m a n d a t o a i n u o v i m i n i s t r i n o m i n a t i q u e s t a s e r a d i e f f e t t u a r e i l p a s s a g g i o d i c o n s e g n e i n m o d o " s o b r i o " s e n z a l a s t a m p a e s e n z a o s p i t i . I l p r i m o C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i è s t a t o c o n v o c a t o p e r m a r t e d ì 1 4 o t t o b r e a l l e 1 0 , s i l e g g e i n u n a n o t a d e l l ' E l i s e o . I m i n i s t r i d e l l a G i u s t i z i a G é r a l d D a r m a n i n , d e g l i E s t e r i , J e a n - N o e l B a r r o t e d e l l a C u l t u r a , R a c h i d a D a t i s o n o s t a t i r i c o n f e r m a t i . I l p r e f e t t o d i P o l i z i a d i P a r i g i , L a u r e n t N u n e z , è s t a t o n o m i n a t o a l m i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o e s o s t i t u i r à B r u n o R e t a i l l a u . I l p r e s i d e n t e e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a S n c f , J e a n - P i e r r e F a r a n d u , è s t a t o n o m i n a t o m i n i s t r o d e l L a v o r o . R o l a n d L e s c u r e è s t a t o n o m i n a t o m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a . L ' e x m i n i s t r a d e l L a v o r o C a t h e r i n e V a u t r i n è l a n u o v a m i n i s t r a d e l l a D i f e s a m e n t r e M o n i q u e B a r b u t è s t a t a n o m i n a t a m i n i s t r o d e l l a T r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . S e r g e P a p i n è s t a t o n o m i n a t o m i n i s t r o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e e d e l T u r i s m o . A n n i e G e n e v a r d è l a n u o v a m i n i s t r a d e l l ’ A g r i c o l t u r a m e n t r e E d o u a r d G e f f r a y è i l n u o v o m i n i s t r o d e l l ' I s t r u z i o n e e s o s t i t u i s c e l ' e x p r e m i e r E l i s a b e t h B o r n e . S t é p h a n i e R i s t è l a n u o v a m i n i s t r a d e l l a S a l u t e m e n t r e N a ï m a M o u t c h o u è l a n u o v a m i n i s t r a d e l l ' O l t r e m a r e e s o s t i t u i s c e l ' e x m i n i s t r o M a n u e l V a l l s . F r a n ç o i s e G a t e l è s t a t a n o m i n a t a m i n i s t r o a l T e r r i t o r i o m e n t r e A m é l i e d e M o n t c h a l i n è s t a t a n o m i n a t a m i n i s t r o d e i C o n t i p u b b l i c i . P h i l i p p e B a p t i s t e è i l n u o v o m i n i s t r o d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a m e n t r e M a r i n a F e r r a r i è l a n u o v a m i n i s t r a d e l l o S p o r t . P h i l i p p e T a b a r o t è i l n u o v o m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i m e n t r e V i n c e n t J e a n b r u n è i l n u o v o m i n i s t r o d e l l a C i t t à . C i s o n o a n c h e q u i n d i c i m i n i s t r i d e l e g a t i . N e l g o v e r n o L e c o r n u I I f i g u r a n o d i v e r s i e s p o n e n t i d e l l a s o c i e t à c i v i l e c o m e i l n e o m i n i s t r o d e l L a v o r o J e a n - P i e r r e F a r a n d o u c h e è s t a t o a l l a g u i d a d e l l a S c n f , l e f e r r o v i e d e l l S t a t o f r a n c e s e , d a l 2 0 1 9 a l 2 0 2 5 . L a n u o v a m i n i s t r a d e l l a T r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , M o n i q u e B a r b u t è l ' e x p r e s i d e n t e d e l W w f F r a n c i a e d è s t a t a l ' i n v i a t a s p e c i a l e d i E m m a n u e l M a c r o n a l s u m m i t s u l l a b i o d i v e r s i t à ' O n e P l a n e t S u m m i t ' . I l m i n i s t r o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , S e r g e P a p i n , è l ' e x p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l g r u p p o c o o p e r a t i v o S y s t è m e U . E ' s t a t o n o m i n a t o p r e s i d e n t e n o n e s e c u t i v o d i A u c h a n F r a n c e n e l 2 0 2 4 . I s e i m i n i s t r i L r e n t r a t i n e l n u o v o g o v e r n o d i L e c o r n u n o n o s t a n t e l a d e c i s i o n e d e l p a r t i t o d i n o n p a r t e c i p a r e a l n u o v o e s e c u t i v o s o n o s t a t i e s p u l s i d a l p a r t i t o e " c e s s a n o i m m e d i a t a m e n t e l e l o r o f u n z i o n i n e i n o s t r i o r g a n i d i r e t t i v i " d e l p a r t i t o . E ' q u a n t o h a s o t t o l i n e a t o i l p a r t i t o L e s R é p u b l i c a i n s i n u n c o m u n i c a t o t r a s m e s s o a l l ' A f p . " I m e m b r i L r c h e h a n n o a c c e t t a t o d i e n t r a r e n e l g o v e r n o n o n p o s s o n o p i ù r i v e n d i c a r e l ' a p p a r t e n e n z a a i R é p u b l i c a i n s " , a f f e r m a i l p a r t i t o , p r e c i s a n d o c h e i s u o i o r g a n i d i r e t t i v i s i r i u n i r a n n o " n e i p r o s s i m i g i o r n i p e r d e c i d e r e i n m o d o d e f i n i t i v o " . I s e i m i n i s t r i L r s o n o A n n i e G e n e v a r d ( A g r i c o l t u r a ) , R a c h i d a D a t i ( C u l t u r a ) , V i n c e n t J e a n b r u n ( E d i l i z i a a b i t a t i v a ) , P h i l i p p e T a b a r o t ( T r a s p o r t i ) , S é b a s t i e n M a r t i n ( I n d u s t r i a ) e N i c o l a s F o r i s s i e r ( F r a n c o f o n i a ) . " C o m e d i c i a m o d a d i v e r s i g i o r n i , i l g o v e r n o s a r à c e n s u r a t o d a l R a s s e m b l e m e n t N a t i o n a l e d a i n o s t r i a l l e a t i n e l l ' U d r . D o m a n i p r e s e n t e r e m o u n a m o z i o n e d i c e n s u r a " . A d a f f e r m a r l o è l a l e a d e r d e l R a s s e m b l e m e n t N a t i o n a l , M a r i n e L e P e n i n u n p o s t s u ' X ' . " I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e v e a n n u n c i a r e a l p i ù p r e s t o l o s c i o g l i m e n t o d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e p e r p e r m e t t e r e a l p o p o l o f r a n c e s e d i e s p r i m e r s i e d i s c e g l i e r e u n a n u o v a m a g g i o r a n z a r a d i c a l e , c h e s a r à s e n z a d u b b i o g u i d a t a d a J o r d a n B a r d e l l a " , h a a g g i u n t o L e P e n .