R o m a , 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - Q u a t t r o p r o p o s t e p e r u n f i s c o p i ù g i u s t o . E r n e s t o M a r i a R u f f i n i , f o n d a t o r e d e i C o m i t a t i P i ù U n o , l e i n d i c a o g g i i n u n a r t i c o l o s u ' A v v e n i r e ' . “ P r i m o : r i p a r t i r e d a i p r i n c i p i , m i s u r a n d o l i . S t a b i l i r e u n i n d i c a t o r e s e m p l i c e d i p r o g r e s s i v i t à e f f e t t i v a d e l s i s t e m a e l e g a r e a q u e l l ’ i n d i c a t o r e g l i o b i e t t i v i d i l e g i s l a t u r a . V o g l i a m o c h e l a q u o t a d i g e t t i t o d a t r i b u t i p r o g r e s s i v i s a l g a d a l 4 0 a l 5 0 % ? D i c i a m o l o , f i s s i a m o t e m p i e t a p p e . S e c o n d o : r i p o r t a r e n e l l a b a s e I r p e f , p e r q u a n t o p o s s i b i l e , r e d d i t i o g g i d i s p e r s i i n r e g i m i s o s t i t u t i v i , s e m p l i f i c a n d o d a v v e r o e s e n z a d e m o n i z z a r e : l a s e m p l i f i c a z i o n e è u n v a l o r e , l a f r a m m e n t a z i o n e n o " . “ T e r z o - p r o s e g u e R u f f i n i - l i m i t a r e i r e g i m i s p e c i a l i a l l a l o r o r a t i o o r i g i n a r i a – c o n t r a s t o a l l ’ e v a s i o n e , r i s c h i p e c u l i a r i , s e m p l i f i c a z i o n e p e r m i c r o - a t t i v i t à – e n o n a l l a c o m o d a s c o r c i a t o i a o a l l ’ i n e r z i a d e l l ’ a b i t u d i n e . Q u a r t o : c o s t r u i r e u n a p o s i z i o n e i t a l i a n a i n E u r o p a c h e s i q u a l i f i c h i p e r p r o m u o v e r e a r m o n i z z a z i o n e , t r a s p a r e n z a i n t e g r a l e d e g l i i n c e n t i v i , c l a u s o l e a n t i - t r a n s f e r p r i c i n g , c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a s u i m p o s i z i o n e d e i r e d d i t i m o b i l i ” . I n f i n e , R u f f i n i c o n c l u d e c o n u n p u n t o p o l i t i c o . “ L a p r o g r e s s i v i t à n o n è u n t e m a p e r c o n v e g n i , è i l p u n t o n o d a l e d e l p a t t o c h e t i e n e i n s i e m e c h i s t u d i a e c h i l a v o r a , c h i i n v e s t e e c h i c u r a , c h i h a a v u t o d i p i ù e c h i c h i e d e u n a s e c o n d a p o s s i b i l i t à . N o n p a r l a r n e n o n l o r e n d e m e n o u r g e n t e . E n o n a f f r o n t a r l o , p e r a n n i , c i h a g i à c o n s e g n a t o u n s i s t e m a c h e n o n f u n z i o n a . È c r e d i b i l e p r o m e t t e r e c r e s c i t a , c o e s i o n e o s e r v i z i m i g l i o r i s e n z a m e t t e r e m a n o a q u e s t a a r c h i t e t t u r a ? N o , n o n l o è . È u n a f a v o l a . E n o n a l i e t o f i n e ” .