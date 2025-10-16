R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A v s d a t e m p o d i c e c h e c ' è u n ' u r g e n z a d i g i u s t i z i a s o c i a l e e f i s c a l e , c o n 6 2 s u p e r r i c c h i c h e h a n n o 2 4 0 m l d , e c h e b i s o g n a r e a l i z z a r e u n a t a s s a d i s c o p o p e r u n a f i n a l i t à p r e c i s a c o m e l a S a n i t à p u b b l i c a . L a p a t r i m o n i a l e è i m p r e s c i n d i b i l e , r a g i o n i a m o s u l l e m o d a l i t à e s u l l e a r t i c o l a z i o n i , n o i a b b i a m o u n a p r o p o s t a m a n o n s i p u ò p i ù s f u g g i r e a q u e s t o t e m a . S i a m o p r o n t i a l c o n f r o n t o c o n i l P d e c o n i l M 5 S , s a p p i a m o c h e m o l t i h a n n o p r o b l e m a t i c i t à m a n o n p o s s i a m o s f u g g i r e a u n g r a n d e t e m a c o m e q u e s t o " . L o h a d e t t o A n g e l o B o n e l l i n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o s u l l e p r o p o s t e e c o n o m i c h e d i A v s .