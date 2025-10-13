R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I s o l d i s p e s i i n a r m i m e n t r e m i l i o n i d i p e r s o n e m u o i o n o d i f a m e s o n o " u n a v e r g o g n a p e r l ’ u m a n i t à " . L o d i c e a l C o r r i e r e d e l l a S e r a i l p r e s i d e n t e d e l B r a s i l e , L u i z I n á c i o L u l a d a S i l v a , a R o m a p e r p a r t e c i p a r e a l F o r u m m o n d i a l e d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e d e l l a F a o , d u r a n t e i l q u a l e " c h i a r i r e m o c h e l a f a m e e l a p o v e r t à n o n s o n o i l r i s u l t a t o d e l l a s c a r s i t à b e n s ì i l f r u t t o d i u n a s c e l t a p o l i t i c a . N e l 2 0 2 4 l e s p e s e m i l i t a r i h a n n o r e g i s t r a t o i l m a g g i o r e a u m e n t o d a l l a f i n e d e l l a G u e r r a f r e d d a , r a g g i u n g e n d o i 2 , 7 t r i l i o n i d i d o l l a r i . A l l o s t e s s o t e m p o 6 7 3 m i l i o n i d i p e r s o n e s o f f r o n o l a f a m e . Q u e s t a s i t u a z i o n e c o n t i n u a a e s s e r e u n a v e r g o g n a p e r l ’ u m a n i t à , a n c h e s e s i è v e r i f i c a t o u n p i c c o l o m i g l i o r a m e n t o a l q u a l e i l B r a s i l e h a c o n t r i b u i t o . P i ù d i 2 6 , 5 m i l i o n i d i b r a s i l i a n i h a n n o l a s c i a t o l a c o n d i z i o n e d i g r a v e i n s i c u r e z z a a l i m e n t a r e n e l 2 0 2 3 e 2 0 2 4 " . " V o g l i a m o c h e t u t t i i P a e s i s e g u a n o q u e s t a s t r a d a , c o s ì d a p o t e r e r a d i c a r e l a f a m e n e l m o n d o - a f f e r m a L u l a - L a F a o , c h e c e l e b r a i s u o i 8 0 a n n i e h a u n a l u n g a s t o r i a d i i n i z i a t i v e d i g r a n d e s u c c e s s o , è f o n d a m e n t a l e i n q u e s t o g r a n d e s f o r z o p e r r e s t i t u i r e d i g n i t à a m i l i o n i d i p e r s o n e a f f a m a t e " . I l p r e s i d e n t e b r a s i l i a n o p a r l a p o i d e l p r o p r i o r a p p o r t o c o n i l s u o o m o l o g o a m e r i c a n o : " H o a v u t o d u e o t t i m i c o n t a t t i c o n i l p r e s i d e n t e T r u m p , p r i m a a N e w Y o r k e , l a s e t t i m a n a s c o r s a , p e r t e l e f o n o . S o n o s t a t e c o n v e r s a z i o n i m o l t o a m i c h e v o l i t r a d u e p r e s i d e n t i e s p e r t i d e i d u e P a e s i c h e r a p p r e s e n t a n o l e p i ù g r a n d i d e m o c r a z i e d e l l ’ O c c i d e n t e . O r a i n o s t r i t e a m s t a n n o l a v o r a n d o p e r o r g a n i z z a r e u n i n c o n t r o d i p e r s o n a . L a v e r i t à è c h e i l B r a s i l e è s e m p r e s t a t o a p e r t o a l d i a l o g o e a l l a n e g o z i a z i o n e m a n t e n e n d o u n a p o s i z i o n e m o l t o c h i a r a : l a n o s t r a d e m o c r a z i a e l a n o s t r a s o v r a n i t à n o n s o n o n e g o z i a b i l i . S o n o c o n v i n t o c h e a l c u n e d e c i s i o n i d e l p r e s i d e n t e T r u m p s i a n o s t a t e p r e s e s u l l a b a s e d i i n f o r m a z i o n i e r r a t e c h e g l i e r a n o s t a t e f o r n i t e s u l l a s i t u a z i o n e p o l i t i c a e s u l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e d e l B r a s i l e " . R i g u a r d o i l p r o c e s s o a B o l s o n a r o , c h e T r u m p h a d e f i n i t o u n a " c a c c i a a l l e s t r e g h e " , L u l a a f f e r m a : " I n B r a s i l e g a r a n t i a m o i l r i s p e t t o d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e c h e s t a b i l i s c e l ’ i n d i p e n d e n z a d e i t r e p o t e r i . N e s s u n o — n é i o , c o m e p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , n é q u a l s i a s i a l t r a p e r s o n a — p u ò d e v i a r e u n a c o r t e d i g i u d i c i d a l s u o c o m p i t o d i f a r r i s p e t t a r e l a l e g g e . E q u e s t o n o n è u n p r i n c i p i o i n v e n t a t o i n B r a s i l e : è a l l a b a s e a n c h e d e l l a C o s t i t u z i o n e s t a t u n i t e n s e e d i t u t t e l e g r a n d i d e m o c r a z i e . L a n o s t r a C o r t e S u p r e m a h a c o n d o t t o u n p r o c e s s o a c c u r a t o , c o n p r o v e s o l i d e , d i r i t t o a l l a d i f e s a e i l d o v u t o p r o c e s s o l e g a l e . C ’ è s t a t o u n t e n t a t i v o d i c o l p o d i S t a t o i n B r a s i l e e u n p i a n o p e r a s s a s s i n a r e m e , i l v i c e p r e s i d e n t e e u n g i u d i c e d e l l a C o r t e S u p r e m a . T u t t o c i ò è d o c u m e n t a t o e d è s t a t o d i c h i a r a t o d a l l e s t e s s e p e r s o n e c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a q u e l c r i m i n e . O r a , p e r l a p r i m a v o l t a i n 5 2 5 a n n i d i s t o r i a , u n e x c a p o d i S t a t o è s t a t o c o n d a n n a t o p e r u n ’ a z i o n e g o l p i s t a . Q u e s t o s e r v i r à d a e s e m p i o a f f i n c h é n e s s u n o o s i p i ù a t t e n t a r e c o n t r o l o S t a t o d e m o c r a t i c o d i d i r i t t o i n B r a s i l e " .