T a l l i n , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A e r e i m i l i t a r i r u s s i h a n n o v i o l a t o l o s p a z i o a e r e o e s t o n e . L o h a r e s o n o t o i l g o v e r n o d i T a l l i n n , p r e c i s a n d o c h e t r e c a c c i a M i G - 3 1 h a n n o s o r v o l a t o i l G o l f o d i F i n l a n d i a p e r u n t o t a l e d i 1 2 m i n u t i s e n z a a u t o r i z z a z i o n e . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i M a r g u s T s a h k n a h a a f f e r m a t o c h e l a R u s s i a h a g i à v i o l a t o l o s p a z i o a e r e o e s t o n e q u a t t r o v o l t e q u e s t ' a n n o , " i l c h e è d i p e r s é i n a c c e t t a b i l e , m a l a v i o l a z i o n e d i o g g i , d u r a n t e l a q u a l e t r e a e r e i d a c o m b a t t i m e n t o s o n o e n t r a t i n e l n o s t r o s p a z i o a e r e o , è d i u n a s f a c c i a t a g g i n e s e n z a p r e c e d e n t i " . " È n e c e s s a r i o r i s p o n d e r e a i c r e s c e n t i c o n t r o l l i d e i c o n f i n i e a l l ' a g g r e s s i v i t à d e l l a R u s s i a r a f f o r z a n d o r a p i d a m e n t e l a p r e s s i o n e p o l i t i c a e d e c o n o m i c a " , h a a g g i u n t o . L ' E s t o n i a è i l t e r z o p a e s e d e l l a N a t o a s e g n a l a r e u n ' i n c u r s i o n e d e l s u o s p a z i o a e r e o d a p a r t e d e l l a R u s s i a n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e : d o m e n i c a , l a R o m a n i a h a d i c h i a r a t o c h e u n d r o n e h a v i o l a t o i l s u o s p a z i o a e r e o d u r a n t e u n a t t a c c o r u s s o a l l a v i c i n a U c r a i n a .