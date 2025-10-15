L o n d r a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e e l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s h a n n o t r a s c o r s o l a g i o r n a t a d i i e r i n e l l ' I r l a n d a d e l N o r d , d o v e h a n n o i n c o n t r a t o a g r i c o l t o r i e o r g a n i z z a z i o n i c h e o f f r o n o o p p o r t u n i t à d i l a v o r o a i g i o v a n i d e l l e z o n e r u r a l i . N e l c o r s o d e l l e v i s i t e p r o g r a m m a t e - a l n u o v o L e a r n i n g a n d D e v e l o p m e n t C o l l e g e d e i V i g i l i d e l F u o c o , a l l ' a z i e n d a d i p r o d u z i o n e d i l i n o ' M a l l o n ' e a l l a f a t t o r i a c h e c o l t i v a m e l e e p r o d u c e s i d r o ' L o n g M e a d o w C i d e r ' - W i l l i a m e K a t e h a n n o a v u t o m o m e n t i d i t e n e r e z z a ' f u o r i p r o t o c o l l o ' , c o m e q u a n d o l a p r i n c i p e s s a h a p o s a t o u n a m a n o s u l l a s c h i e n a d e l m a r i t o , i n u n n a t u r a l e m o m e n t o d i a f f e t t o p r i m a d i s a l i r e s u u n c a m i o n d e i p o m p i e r i e o s s e r v a r e l e e s e r c i t a z i o n i d e i p o m p i e r i t i r o c i n a n t i . L a c o p p i a è s t a t a i n o l t r e f o t o g r a f a t a s o r r i d e n t e m e n t r e a s s a g g i a v a i l f a m o s o p a n e d i p a t a t e e m e l e e i l s i d r o a r t i g i a n a l e ' M e a d o w ' e a i u t a v a n e l l a r a c c o l t a d e l l e m e l e ( K a t e , c h e h a r i e m p i t o i l s u o c e s t i n o m o l t o p i ù v e l o c e m e n t e d e l m a r i t o , h a s c h e r z a t o : " N o n f a r c a d e r e l a f r u t t a , W i l l i a m " ) . I f u t u r i s o v r a n i h a n n o a s s i s t i t o a l p r o c e s s o d i p r o d u z i o n e d e l l ' a c e t o d i m e l e , p r i m a d i o s s e r v a r e c o m e v e n g o n o p r e s s a t e e i m b o t t i g l i a t e p e r o t t e n e r e i l s i d r o p l u r i p r e m i a t o d e l l ' a z i e n d a b r i t a n n i c a . K a t e h a c o n f e s s a t o : " A b b i a m o p r o v a t o a f a r l o a c a s a c o n u n a p r e s s a m a n u a l e . È s t a t o m o l t o d i v e r t e n t e c o n i b a m b i n i . C ' e r a m o l t o d i s o r d i n e " . H a n n o a n c h e s o r s e g g i a t o a c e t o d i m e l e d a u n b i c c h i e r e , d o p o d i c h e C a t h e r i n e h a a m m e s s o : " M i p i a c e . N o n l ' h o m a i b e v u t o i n q u e s t o m o d o p r i m a , m a m i p i a c e m e t t e r l o n e l l e i n s a l a t e e c o s e d e l g e n e r e " . I p r i n c i p i h a n n o s u c c e s s i v a m e n t e i n d o s s a t o i g r e m b i u l i p e r p r e p a r a r e i l p a n e d i p a t a t e e m e l e . A n c o r a u n a v o l t a , K a t e h a p r e s o i n g i r o i l m a r i t o , d i c e n d o g l i d i c e r c a r e d i " m a n t e n e r e l a f o r m a d i u n c e r c h i o " , m e n t r e W i l l i a m , c o n l ' i m p a s t o , a v e v a o t t e n u t o u n r e t t a n g o l o : " S e g u a r d i d a q u e s t a p a r t e s e m b r a u n c e r c h i o - h a r i s p o s t o a l l a m o g l i e - Q u e s t a è u n a n u o v a v a r i a n t e ! " . I l p r i n c i p e e l a p r i n c i p e s s a h a n n o v i s i t a t o s u c c e s s i v a m e n t e l a ' M a l l o n ' , u n ' a z i e n d a c o n p i a n t a g i o n e d i l i n o c h e i n p r e c e d e n z a e r a s t a t a a d i b i t a a c a s e i f i c i o , d o v e K a t e h a c o r a g g i o s a m e n t e p r o v a t o a c i m e n t a r s i i n u n ' a n t i c a t e c n i c a d i l a v o r a z i o n e d e l t e s s u t o . I p r o p r i e t a r i h a n n o r a c c o n t a t o a l l a c o p p i a r e a l e i m e t o d i s o s t e n i b i l i u t i l i z z a t i p e r c o l t i v a r e i l l i n o e l e h a n n o m o s t r a t o l ' a n t i c a t e c n i c a m e c c a n i c a d i s p e z z a r e i m a z z i d i l i n o p e r a m m o r b i d i r l i , c h e l a p r i n c i p e s s a h a p r o v a t o a m e t t e r e i n p r a t i c a , p a r a g o n a n d o n e l a s e n s a z i o n e a q u e l l a d i u n a " s p a z z o l a p e r c a p e l l i " .