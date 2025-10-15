R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L e i m p r e s e r a p p r e s e n t a t e n e l c o n s o r z i o E l i s s o n o s t a t e c o s t r u i t e d a c h i n e i d e c e n n i l ’ h a p o r t a t o a v a n t i e h a s v i l u p p a t o u n v a l o r e c h e a d e s s o n o n p u ò s p e g n e r s i . O r a d o b b i a m o r e c u p e r a r e i l v a l o r e d i p e r s o n e c h e a l t r i m e n t i r i s c h i a n o d i a v v i c i n a r s i l e n t a m e n t e a l l a p e n s i o n e s e n z a p i ù d a r e q u e l p a t r i m o n i o d i c o m p e t e n z e e e s p e r i e n z e a i g i o v a n i c h e n e h a n n o b i s o g n o . C ’ è u n t e m a d i i n t e r - g e n e r a z i o n a l i t à e d i t r a s m e t t e r e e s p e r i e n z a e c o m p e t e n z a a i g i o v a n i c h e e n t r a n o i n a z i e n d e e c h e s a r a n n o s e m p r e m e n o " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E l i s , P i e t r o C u m , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ‘ G e n e r A z i o n e T a l e n t o ’ , i l n u o v o p r o g e t t o c h e v a l o r i z z a i l a v o r a t o r i s e n i o r d e l C o n s o r z i o E l i s . “ P e r q u e s t o c i s a r à s e m p r e p i ù b i s o g n o d i l a v o r a t o r i s e n i o r , p e r q u e s t o l i a c c o m p a g n i a m o c o n u n p e r c o r s o c h e r i v i t a l i z z i i l l o r o r u o l o , l i r i m e t t a a c o n t a t t o c o i g i o v a n i e p e r m e t t a d o e s t r a r r e t u t t o q u e l v a l o r e u m a n o d i c u i s o n o p o r t a t o r i " , h a c o n c l u s o .