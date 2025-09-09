M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e v e n d i t e d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e i n I t a l i a v e d o n o u n a c r e s c i t a d i 2 p u n t i p e r c e n t u a l i a v o l u m e , d i q u a s i 4 p u n t i a v a l o r e . G l i i t a l i a n i c o m p r a n o p i ù c i b o , m a l o f a n n o r i p e n s a n d o c o m p l e s s i v a m e n t e l a l o r o d i e t a ” . C o s ì A l b i n o R u s s o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c o o p e r a t i v e d i c o n s u m a t o r i - A n c c C o o p , i n t e r v e n e n d o , o g g i a M i l a n o , a l l a p r e s e n t a z i o n e i n a n t e p r i m a d e l R a p p o r t o C o o p 2 0 2 5 , ‘ C o n s u m i e s t i l i d i v i t a d e g l i i t a l i a n i d i o g g i e d i d o m a n i ’ . D a l l ’ a n a l i s i e m e r g e c h e “ s o l o u n q u i n t o d e g l i i t a l i a n i m a n g i a f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l a t r a d i z i o n e d e l t e r r i t o r i o , d e l l a f a m i g l i a e d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a - s p i e g a R u s s o - m e n t r e u n t e r z o g u a r d a a n u o v i s t i l i a l i m e n t a r i e a d u n a i n n o v a z i o n e d e g l i s t i l i d i c o n s u m o ” . I n o l t r e , “ c ’ è u n o r i e n t a m e n t o a l p r o d o t t o f r e s c o c h e t o r n a p r e p o t e n t e , s o p r a t t u t t o n e l l a f r u t t a e a n c o r d i p i ù n e l l a v e r d u r a - a n a l i z z a - S i r i n u n c i a a i p r o d o t t i u l t r a p r o c e s s a t i , c h e s i r i d u c o n o i n m a n i e r a m o l t o p i ù n e t t a r i s p e t t o a l l a m e d i a d i m e r c a t o . S i c o n s u m a m e n o c a r n e r o s s a e s i m o l t i p l i c a l a r i c e r c a d i p r o t e i n e a l t e r n a t i v e . L a g a s t r o n o m i a v e g e t a l e c r e s c e d i e c i v o l t e r i s p e t t o a l t o t a l e d e l m e r c a t o , m a c r e s c o n o a n c h e l e u o v a e i l e g u m i ” , i l l u s t r a . L ’ a n a l i s i t r a t t e g g i a a n c h e l a t e n d e n z a a d a d o t t a r e u n o s t i l e d i v i t a p i ù o r i e n t a t o a l b e n e s s e r e . “ C i s o n o q u a s i 1 7 m i l i o n i d i i t a l i a n i a d i e t a e s o n o s t a t e a c q u i s t a t e p i ù d i m e z z o m i l i o n e d i b i l a n c e - e v i d e n z i a R u s s o - s e b b e n e d i f e n d a n o l a q u a l i t à , g l i i t a l i a n i r i s p a r m i a n o a n c h e s u l c i b o p e r f a r q u a d r a r e i l b u d g e t f a m i l i a r e , m a n o n r i n u n c i a n o a s v i l u p p a r e u n m o d e l l o d i c o n s u m o e v o l u t o , o r i e n t a t o a l b e n e s s e r e , a l l a l i n e a e a l l a l o n g e v i t à " , c o n c l u d e i l d g d i A n c c - C o o p .