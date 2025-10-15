R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n o c c a s i o n e d e l l ’ a p p u n t a m e n t o a u t u n n a l e c o n i l C e o M e e t i n g , a l l a p r e s e n z a d i o l t r e 3 0 0 t o p m a n a g e r d i g r a n d i a z i e n d e i t a l i a n e , è s t a t o p r e s e n t a t o o g g i u f f i c i a l m e n t e ' G e n e r A z i o n e T a l e n t o ' , i l p r o g e t t o d i s e m e s t r e d e l c o n s o r z i o d i a z i e n d e E l i s , s o t t o l a p r e s i d e n z a d i t u r n o d i S i l v i a M a r i a R o v e r e , p r e s i d e n t e d i P o s t e I t a l i a n e . A l c e n t r o d e l l ’ i n i z i a t i v a , l a v a l o r i z z a z i o n e d e i l a v o r a t o r i s e n i o r c o m e r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l a c r e s c i t a d e l l e i m p r e s e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . A l l ’ e v e n t o è i n t e r v e n u t o l a m i n i s t r a d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i , M a r i n a C a l d e r o n e , c h e h a s o t t o l i n e a t o : " L a s f i d a d e l l a v o r o , o g g i , è q u e l l a d i t e n e r e i n s i e m e l e d i v e r s e g e n e r a z i o n i p u n t a n d o s u l l o s v i l u p p o e l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e n e g l i a n n i . S o t t o l a s p i n t a d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e d e l l a s f i d a d e l l a s o s t e n i b i l i t à , i l m o n d o d e l l a v o r o s i t r a s f o r m a v e l o c e m e n t e m a p u ò , a n z i d e v e , r e s t a r e u n o d e i l u o g h i d e l l ’ i n c l u s i o n e e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a v i t a d e l P a e s e . I n q u e s t a d i r e z i o n e v a n n o i p r o g e t t i p e r l a f o r m a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i d i b a s e , l ’ i n v e s t i m e n t o d i u n m i l i o n e d i e u r o p e r l a f o r m a z i o n e a t t r a v e r s o i l F o n d o N u o v e C o m p e t e n z e e l a p r e v i s i o n e c h e g l i i n c e n t i v i a l l ’ a u t o i m p i e g o d e l d e c r e t o C o e s i o n e p o s s a n o e s s e r e u t i l i z z a t i p e r i m p r e s e a v v i a t e d a u n d e r 3 5 i n s i e m e a l a v o r a t o r i a d u l t i p e r u n m i g l i o r p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e d e l k n o w h o w ” . L e a z i e n d e d e l C o n s o r z i o E l i s - i n s i e m e a d a l t r e r e a l t à i n t e r e s s a t e - s o n o i n v i t a t e a c o l l a b o r a r e n e l l o s t u d i o a p p r o f o n d i t o d e l f e n o m e n o e n e l l a d e f i n i z i o n e d i a z i o n i c o n c r e t e f i n a l i z z a t e a v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o d i c o m p e t e n z e , e s p e r i e n z e e s e n s o d i a p p a r t e n e n z a d e l p e r s o n a l e s e n i o r , p r o m u o v e n d o a l c o n t e m p o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a g e n e r a z i o n i . " C o n G e n e r A z i o n e T a l e n t o - h a d i c h i a r a t o S i l v i a R o v e r e , p r e s i d e n t e d i t u r n o d e l c o n s o r z i o E l i s e p r e s i d e n t e d i P o s t e I t a l i a n e - v o g l i a m o g a r a n t i r e a l S i s t e m a P a e s e l e c o m p e t e n z e e l a c o m p e t i t i v i t à c h e s o n o i p i l a s t r i d i u n ’ e c o n o m i a d i s u c c e s s o . I l a v o r a t o r i o v e r 5 5 s o n o u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r i l f u t u r o d e l l e i m p r e s e . U n p a t r i m o n i o d i e s p e r i e n z e e v a l o r i c h e d e v e e s s e r e r i c o n o s c i u t o i n m o d o s i s t e m i c o . L a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a i n a t t o , d a u n a s o c i e t à g i o v a n e e i n e s p a n s i o n e a u n a s o c i e t à s e m p r e p i ù a n z i a n a , l o n g e v a e c o n b a s s i l i v e l l i d i n a t a l i t à , i m p o n e u n p r o f o n d o r i p e n s a m e n t o d e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i , e c o n o m i c i e s o c i a l i . S o l o a d o t t a n d o u n a p p r o c c i o c h e m i g l i o r i l e r e l a z i o n i t r a l e g e n e r a z i o n i i n a z i e n d a p o t r e m o a f f r o n t a r e c o n e f f i c a c i a q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c o n t r i b u i r e , i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i , a l l a c o s t r u z i o n e d i u n m o d e l l o d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e i n c l u s i v o , i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a l l e s f i d e d e l p r e s e n t e e d e l f u t u r o ” , h a c o n c l u s o . I l p r o g e t t o ' G e n e r A z i o n e T a l e n t o ' s i s v i l u p p a l u n g o q u a t t r o l i n e e d i a z i o n e : a s c o l t a r e , c o n d i v i d e r e , s p e r i m e n t a r e e c o s t r u i r e . L e p r i m e d u e s a r a n n o a l c e n t r o d e i p r o s s i m i s e i m e s i d i l a v o r o . L a f a s e d i a s c o l t o s i c o n c r e t i z z e r à i n u n o s t u d i o d e m o g r a f i c o d e l g r u p p o d i r i c e r c a t o r i g u i d a t o d a l p r o f e s s o r e F r a n c e s c o B i l l a r i , d o c e n t e d i d e m o g r a f i a e r e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à B o c c o n i , e d a l p r o f e s s o r e V i n c e n z o G a l a s s o , d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i s c i e n z e s o c i a l i e p o l i t i c h e e d o c e n t e d i e c o n o m i a d e l m e d e s i m o A t e n e o . V e r r à a n a l i z z a t o u n c a m p i o n e d i l a v o r a t o r i o v e r 5 5 d e l l e a z i e n d e c h e a d e r i s c o n o a l p r o g e t t o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o m p r e n d e r n e a f o n d o b i s o g n i e a s p i r a z i o n i . P a r a l l e l a m e n t e , l a f a s e d i c o n d i v i s i o n e p e r m e t t e r à a l l e a z i e n d e d i m e t t e r e a f a t t o r e c o m u n e e v e n t u a l i e s p e r i e n z e , m a t u r a t e p r e c e d e n t e m e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l l e p r o p r i e o r g a n i z z a z i o n i , p e r e s t r a r r e m o d e l l i d ’ i n t e r v e n t o p r o m e t t e n t i e p e r c o n f r o n t a r l i c o n s p e r i m e n t a z i o n i a v v e n u t e i n a l t r i c o n t e s t i e n a z i o n i . Q u e s t a f a s e s a r à g u i d a t a d a l l a p r o f e s s o r e s s a R a f f a e l l a S a d u n , d o c e n t e d i B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n p r e s s o H a r v a r d B u s i n e s s S c h o o l . “ O g n i s t r a t e g i a d i s v i l u p p o d e l l e p e r s o n e - o s s e r v a P i e t r o C u m , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o E l i s - d o v r e b b e p a r t i r e d a u n p r i n c i p i o s e m p l i c e : n o n d i m e n t i c a r e c h i h a g i à d a t o t a n t o . I n a z i e n d a c i s o n o g e n e r a z i o n i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o c o n c o m p e t e n z a , e s p e s s o c o n d e d i z i o n e e p a s s i o n e , a l l a c r e s c i t a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d i c u i f a n n o p a r t e . I d a t i c i c o n f e r m a n o c h e r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l n o s t r o c a p i t a l e u m a n o . M a a l d i l à d e i n u m e r i , è l a v i s i o n e c h e c o n t a . I l l a v o r o d e v e r e s t a r e , i n o g n i f a s e d e l l a c a r r i e r a , u n o s p a z i o d i c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e e u m a n a ” . S u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i c h e e m e r g e r a n n o d a l l e p r i m e d u e f a s i , l a c u i c o n c l u s i o n e è p r e v i s t a p e r a p r i l e 2 0 2 6 , i l p r o g e t t o e n t r e r à n e l l a f a s e d i s p e r i m e n t a z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i t r a d u r r e g l i e l e m e n t i d i a n a l i s i i n a z i o n i c o n c r e t e . L e a z i e n d e s a r a n n o c h i a m a t e a s v i l u p p a r e e t e s t a r e n u o v e i n i z i a t i v e d e d i c a t e a l p e r s o n a l e s e n i o r , v o l t e a v a l o r i z z a r n e l e c o m p e t e n z e , f a v o r i r e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a e p r o m u o v e r e f o r m e d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e . P a r a l l e l a m e n t e , i l p r o g e t t o e n t r e r à n e l l a f a s e d i c o s t r u z i o n e , d u r a n t e l a q u a l e l e e s p e r i e n z e m a t u r a t e e i m o d e l l i p i ù e f f i c a c i v e r r a n n o c o n d i v i s i c o n l e i s t i t u z i o n i , s t i m o l a n d o u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o e m u l t i l a t e r a l e s u p o s s i b i l i p r o p o s t e p e r i n t e r v e n t i n o r m a t i v i e p o l i t i c h e i n n o v a t i v e . I n q u e s t o m o d o , G e n e r A z i o n e T a l e n t o s i p r o p o n e n o n s o l o c o m e i n i z i a t i v a a z i e n d a l e , m a c o m e l e v a s t r a t e g i c a a s u p p o r t o d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a P a e s e . N e l s u o i n t e r v e n t o , i l p r e s i d e n t e I n p s , G a b r i e l e F a v a , h a o s s e r v a t o : “ l t e m a d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i l a v o r a t o r i o v e r 5 5 n o n r i g u a r d a s o l o l e g e n e r a z i o n i d e i ‘ d i v e r s a m e n t e g i o v a n i ’ a n c o r a a t t i v e e c o n t a n t a v o g l i a d i f a r e , m a r i g u a r d a t u t t i n o i , p e r c h é t o c c a i l c u o r e d e l p a t t o g e n e r a z i o n a l e , q u e l l e g a m e t r a c h i h a c o s t r u i t o e c h i d e v e c o s t r u i r e . U n p r o g e t t o i n l i n e a c o n l a d i r e z i o n e c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i a l l ’ I n p s : u n w e l f a r e g e n e r a t i v o , c o s t r u i t o a t t o r n o a l c i c l o d i v i t a d i o g n i p e r s o n a . O g g i d o b b i a m o v a l o r i z z a r e i l a v o r a t o r i s e n i o r c o m e r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e : i l b o n u s G i o r g e t t i , v a i n q u e s t a d i r e z i o n e . A l l o s t e s s o t e m p o a p r i r e p i ù s p a z i a i g i o v a n i e a l l e d o n n e . N o n e s i s t e u n c o n f l i t t o t r a g e n e r a z i o n i : e s i s t e u n ’ a l l e a n z a p o s s i b i l e ” . F a v a h a c o n c l u s o i l p r o p r i o i n t e r v e n t o a n n u n c i a n d o l ’ i n g r e s s o d i I n p s n e l C o n s o r z i o E l i s . N e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , i l n u m e r o d i p e r s o n e i n a t t i v i t à l a v o r a t i v a c o n p i ù d i c i n q u a n t ’ a n n i i n I t a l i a è r a d d o p p i a t o . N e l s e c o n d o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 , q u e s t a f a s c i a h a r a g g i u n t o i 9 , 2 m i l i o n i d i p e r s o n e , r a p p r e s e n t a n d o i l g r u p p o p i ù n u m e r o s o n e l m e r c a t o d e l l a v o r o . S e g u o n o 8 , 7 m i l i o n i d i o c c u p a t i t r a i 3 5 e i 4 9 a n n i , p o c o p i ù d i 4 m i l i o n i n e l l a f a s c i a 2 5 - 3 4 a n n i e a p p e n a 1 m i l i o n e d i g i o v a n i s o t t o i 2 5 a n n i . Q u e s t a f o t o g r a f i a d e l m o n d o d e l l a v o r o r i f l e t t e p i e n a m e n t e l ’ e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a d e l l ’ I t a l i a . C o n u n ’ e t à m e d i a d i 4 6 , 8 a n n i , i l n o s t r o P a e s e è i l p i ù a n z i a n o d ’ E u r o p a , s u p e r a n d o l a m e d i a U E d i 4 4 , 7 5 a n n i . A q u e s t o d a t o s i a g g i u n g e u n a l t r o e l e m e n t o r i l e v a n t e : l ’ I t a l i a è t r a i P a e s i c o n l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a p i ù a l t a a l m o n d o , p a r i a 8 1 , 4 a n n i p e r g l i u o m i n i e 8 5 , 2 p e r l e d o n n e . A f r o n t e d i u n a p o p o l a z i o n e s e m p r e p i ù l o n g e v a , i l n u m e r o d e l l e n a s c i t e c o n t i n u a a c a l a r e : n e l 2 0 2 4 s i è r e g i s t r a t o u n t a s s o d i 1 , 1 8 f i g l i p e r d o n n a , t r a i p i ù b a s s i a l i v e l l o g l o b a l e . U n v a l o r e b e n l o n t a n o d a l t a s s o d i s o s t i t u z i o n e g e n e r a z i o n a l e , f i s s a t o a 2 , 1 f i g l i p e r d o n n a , s o t t o i l q u a l e – i n a s s e n z a d i s i g n i f i c a t i v i f l u s s i m i g r a t o r i – l a p o p o l a z i o n e è d e s t i n a t a a r i d u r s i . L e p r o i e z i o n i d e l l ’ O c s e , c o n t e n u t e n e l l ’ E m p l o y m e n t O u t l o o k 2 0 2 5 , c o n f e r m a n o q u e s t o t r e n d : s e n z a i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i , e n t r o i l 2 0 6 0 i l n u m e r o d i l a v o r a t o r i i n I t a l i a p o t r e b b e d i m i n u i r e d e l 3 4 % c o n t r o u n a m e d i a O c s e d e l l ’ 8 , 1 % . I n q u e s t o s c e n a r i o , d i v e n t a s e m p r e p i ù u r g e n t e v a l o r i z z a r e p i e n a m e n t e t u t t e l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i , a p a r t i r e d a i l a v o r a t o r i s e n i o r , e r i p e n s a r e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e d i s v i l u p p o d e l c a p i t a l e u m a n o .