A n c o n a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e C o r r e t t i v o a l C o d i c e d e i c o n t r a t t i i d u e t e m i a p p r o f o n d i t i n e l c o r s o d e l 6 9 ° C o n g r e s s o d e g l i O r d i n i d e g l i I n g e g n e r i d ’ I t a l i a , i c u i l a v o r i s i s o n o s v o l t i p r e s s o i l T e a t r o d e l l e M u s e d i A n c o n a . I g i o r n a l i s t i M a n u e l a M o r e n o ( R a i ) e G i a n l u c a S e m p r i n i ( R a i N e w s ) h a n n o c o n d o t t o i l m o d u l o t e m a t i c o ‘ S i c u r e z z a e a f f i d a b i l i t à d e l l e r e t i i n t e l l i g e n t i : c o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à , c o n t r a s t a r e l e m i n a c c e ’ . E m a n u e l e F r o n t o n i ( d o c e n t e d i I n f o r m a t i c a U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M a c e r a t a ) , d o p o a v e r i n d i c a t o n e l l ’ i n c o n s a p e v o l e z z a d a p a r t e d e l l e v e c c h i e g e n e r a z i o n i , r i s p e t t o a l l e n u o v e , u n o d e i p r i n c i p a l i r i s c h i , h a s o s t e n u t o c h e l ’ I a a i u t e r à a s e p a r a r e l e a t t i v i t à t i p i c h e d e l l a m a c c h i n a d a q u e l l e s q u i s i t a m e n t e u m a n e . N i c o l a C o l a c i n o ( d o c e n t e d i D i r i t t o I n t e r n a z i o n a l e S c u o l a S u p e r i o r e a O r d i n a m e n t o S p e c i a l e d e l l a D i f e s a ) h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ I a s i a s o g g e t t a a t r e l i v e l l i d i n o r m a z i o n e . Q u e s t o p e r c h é è a v v e r t i t o c o m e u n o s t r u m e n t o d a t r a t t a r e c o n c a u t e l a d a t o c h e p u ò t r a s f o r m a r e d e l l a r e a l t à . I n o l t r e , l o s p a z i o p e r l ’ u o m o t e n d e a r i d u r s i , c o n l a m a c c h i n a c h e p o c o a p o c o r i e s c e a f a r e q u e l l a c h e f a l ’ u o m o . I n p a r t i c o l a r e , r e l a t i v a m e n t e a l l ’ a t t i v i t à d e i p r o f e s s i o n i s t i c ’ è l a d i f f i c o l t à d i b e n d e f i n i r e l a p r e v a l e n z a d e l l a c o m p o n e n t e u m a n a . N i c o l a F i o r e ( C o m i t a t o i t a l i a n o I n g e g n e r i a d e l l ’ I n f o r m a z i o n e C 3 i ) , n e l s o t t o l i n e a r e i l r u o l o e l ’ a t t i v i t à d e l C o m i t a t o C 3 i , h a a f f e r m a t o c h e i d a t i d e l l ’ I a d e v o n o s e m p r e e s s e r e m e d i a t i d a l p r o f e s s i o n i s t a . S u l l a s t e s s a l i n e a d ’ o n d a E l i o M a s c i o v e c c h i o ( v i c e p r e s i d e n t e d e l C n i ) c h e h a d e t t o : “ C a m b i a n o g l i s t r u m e n t i , m a l ’ i n g e g n e r e , i l p r o g e t t i s t a r e s t a s e m p r e t a l e . I l p r o f e s s i o n i s t a è s e m p r e c o l u i c h e a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t à f i n a l e . E ’ f o n d a m e n t a l e c h e d i e t r o l ’ I a c i s i a u n ’ i n t e l l i g e n z a n a t u r a l e ” . ‘ D a l l a L e g g e M e r l o n i a l p r i n c i p i o d i r i s u l t a t o - T r e n t ’ a n n i d i c o n t r a t t i p u b b l i c i a l l a r i c e r c a d i e f f i c i e n z a ’ i l t i t o l o d e l s e c o n d o a p p r o f o n d i m e n t o d e d i c a t o a l C o r r e t t i v o d e l C o d i c e d e i c o n t r a t t i . A r t u r o C a n c r i n i ( s t u d i o l e g a l e C a n c r i n i & P a r t n e r s ) h a r i c o r d a t o c o m e s t o r i c a m e n t e l e d i r e t t i v e c o m u n i t a r i e s i a n o s t a t e s e m p r e c o n c e n t r a t e s u l l e g a r e , t r a s c u r a n d o l ’ a t t e n z i o n e d o v u t a a l l a r e a l i z z a z i o n e f i n a l e d e l l e o p e r e . I n o l t r e , h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i m e t t e r e a l c e n t r o i l p r o g e t t o e i l p r o f e s s i o n i s t a c h e l o e l a b o r a . T u t t i g l i i n t e r v e n t i l e g i s l a t i v i d o p o i l 1 9 9 4 h a n n o r a g i o n a t o i n t e r m i n i d i s a n z i o n e . I l C o r r e t t i v o i n d i v i d u a f i n a l m e n t e i l p r i n c i p i o d e l r i s u l t a t o . S u u n a s i m i l e l u n g h e z z a d ’ o n d a P i e t r o B a r a t o n o ( e s p e r t o d e l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e i L a v o r i P u b b l i c i ) c h e h a r i c o r d a t o l ’ a r t . 4 d e l C o r r e t t i v o , b a s a t o s u l p r i n c i p i o d e l r i s u l t a t o , e g l i i m p o r t a n t i i n t e r v e n t i i n t e r m i n i d i s e m p l i f i c a z i o n e . I n f i n e , h a a f f e r m a t o c o n f o r z a l a n e c e s s i t à d i r i m e t t e r e m a n o a l l e t a r i f f e r e l a t i v i a l l a v o r o d e i p r o f e s s i o n i s t i . G i a n l u c a R o v e l l i ( c o n s i g l i e r e d e l C o n s i g l i o d i S t a t o ) h a s o t t o l i n e a t o c h e i l c o r r e t t i v o h a a v u t o u n i m p a t t o p o s i t i v o s o p r a t t u t t o s u l l ’ e q u o c o m p e n s o , u n a s c e l t a d i e q u i l i b r i o e d i c h i a r e z z a d a p a r t e d e l l e g i s l a t o r e . S u l l a q u e s t i o n e d e i s u b a p p a l t i h a d e t t o c h e i l c o r r e t t i v o h a p o r t a t o q u a l c o s a d i p o s i t i v o i n m e r i t o a l l a d i s c i p l i n a d e l l e p i c c o l e e m e d i a i m p r e s e e s u l l a t u t e l a d e i l a v o r a t o r i . G i u s e p p e L a t o u r ( I l S o l e 2 4 O r e ) h a r i c o r d a t o c o m e i l C o d i c e d e i c o n t r a t t i s i a s t a t o o g g e t t o d i b e n 2 6 4 m o d i f i c h e , m o l t e d e l l e q u a l i o p p o r t u n e , m a e s i s t e l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e u n i t à e s t a b i l i t à d e l l e n o r m e e d e v i t a r e i l d i l u v i o d e g l i i n t e r v e n t i . S a n d r o C a t t a ( c o n s i g l i e r e d e l C n i ) , h a p o i i l l u s t r a t o a l c u n i d e t t a g l i d e l C o r r e t t i v o , s o f f e r m a n d o s i , i n p a r t i c o l a r m o d o , s u g l i a s p e t t i r e l a t i v i a l l ’ e q u o c o m p e n s o . C ’ è s t a t o a n c h e u n o s p a z i o - d i b a t t i t o r i s e r v a t o a g l i O r d i n i t e r r i t o r i a l i s u i t e m i c o n g r e s s u a l i . A s o s t e n e r e i l c o n f r o n t o p e r i l C n i s o n o s t a t i R e m o V a u d a n o ( v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o ) e G i u s e p p e M a r i a M a r g i o t t a ( c o n s i g l i e r e s e g r e t a r i o ) .