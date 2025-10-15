M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m o b i l i t à è u n ' i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e i m p o r t a n t i s s i m a e s t r a t e g i c a p e r i l f u t u r o . È f o n d a m e n t a l e l a v o r a r e p e r u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e e s i c u r a , i n t e s a c o m e s i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e l l e p e r s o n e . I n f i n e , u n a m o b i l i t à c h e s i a s e m p r e p i ù i n t e l l i g e n t e p e r c h é s e r v e u n a t e c n o l o g i a c h e c o n s e n t a a l l a r e t e d i e s s e r e p i ù e f f i c i e n t e p o s s i b i l e " . L o h a d e t t o o g g i E r m i n i o P o l i t o , c e o d i I n d r a G r o u p i n I t a l i a , c o n v e r s a n d o c o n l ' A d n k r o n o s d u r a n t e i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o .