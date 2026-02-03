M i l a n o , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P e r i l 2 0 2 6 “ a b b i a m o p r e p a r a t o u n r i c c o p i a n o d i e v e n t i e l a v o r e r e m o a l a c r e m e n t e p e r m e t t e r n e a t e r r a a l m e n o d u e a l m e s e . S i t r a t t a d i i n c o n t r i i s t i t u z i o n a l i , l u d i c i , d i g a l a . V o g l i a m o l a v o r a r e a n c o r d i p i ù c o n i l t e s s u t o s o c i a l e i n g l e s e p e r a v e r e u n i n t e r s c a m b i o a n c o r a m a g g i o r e ” . L o h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s R o b e r t o C o s t a , i l p r e s i d e n t e d e l l ’ I t a l i a n C h a m b e r o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y f o r t h e U n i t e d K i n g d o m , i n u n ’ i n t e r v i s t a . L ’ I c c i u k o r g a n i z z a “ w o r k s h o p a l l ’ i n t e r n o d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o s t e s s a p e r p r e s e n t a r e q u e l l e a z i e n d e c h e v o g l i o n o e n t r a r e n e l m e r c a t o i n g l e s e , m a a n c h e q u e l l e a z i e n d e i n g l e s i c h e v o g l i o n o c o n o s c e r e m e g l i o g l i i m p r e n d i t o r i e l ’ i m p r e s a i t a l i a n a ” h a a g g i u n t o . “ Q u e l l o s u c u i n o i v o g l i a m o i m p e g n a r c i a n c o r p i ù è l a v o r a r e c o n i l t e s s u t o s o c i a l e i n g l e s e p e r a v e r e u n i n t e r s c a m b i o a n c o r a m a g g i o r e . P u n t i a m o p o i a d a r e o p p o r t u n i t à a l l e i m p r e s e i t a l i a n e c h e v o g l i o n o i n v e s t i r e i n I n g h i l t e r r a d i c o n o s c e r e m e g l i o l a c i t t à e t u t t i i s e t t o r i d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a ” h a p o i c o n c l u s o C o s t a .