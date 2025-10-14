M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n ' a t t i v i t à i s t r u t t o r i a d i f f e r i b i l e a l s u c c e s s i v o e v e n t u a l e d i b a t t i m e n t o " . E ' c o n q u e s t e p a r o l e c h e l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o M a r i a I d r i a G u r g o d i C a s t e l m e n a r d o h a r i g e t t a t o l a r i c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i s v o l g e r e u n i n c i d e n t e p r o b a t o r i o p e r d e t e r m i n a r e l ' e s a t t a d i n a m i c a d e l l ' i n c i d e n t e i n c u i i l 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 4 h a p e r s o l a v i t a R a m y E l g a m l . A d a v v i s o d e i p u b b l i c i m i n i s t e r i G i a n c a r l a S e r a f i n i e M a r c o C i r i g l i a n o c ' e r a l a n e c e s s i t à d i u n a " p e r i z i a c i n e m a t i c a " a f f i n c h é u n e s p e r t o p o t e s s e m e t t e r e o r d i n e e t i r a r e l e s o m m e t r a l e d i v e r g e n t i r e l a z i o n i d e i c o n s u l e n t i d i p a r t e e p r o c e d e r e c o n c e l e r i t à i n v i s t a d e l l ' e v e n t u a l e p r o c e s s o p e r o m i c i d i o s t r a d a l e c h e v e d e i n d a g a t i i l c a r a b i n i e r e c h e i n s e g u i v a l o s c o o t e r g u i d a t o d a F a r e s B o u z i d i , a m i c o d e l l a v i t t i m a . P e r l a g i u d i c e " l u n g i d a l p o t e r e s s e r e l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o u n o s t r u m e n t o p e r o r i e n t a r e i l p m n e l l ' e s e r c i z i o d e l l ' a z i o n e p e n a l e " , l ' u n i c o t e m a r e s t a i t e m p i r a p i d i d e l d i b a t t i m e n t o . T u t t a v i a " è p e n s a b i l e c h e p o s s a p r o c e d e r s i i n d i b a t t i m e n t o a p e r i z i a s u l i m i t a t i p u n t i i n r e l a z i o n e a i q u a l i i l s a p e r e t e c n i c o - s c i e n t i f i c o r i s u l t i u t i l e a d i n t e g r a r e l ' a c c e r t a m e n t o d e l f a t t o , d a l m o m e n t o c h e l a p r o v a p e r i t a l e s e r v e a l s u o g i u d i z i o s u l f a t t o . P e r t a n t o , t r a t t a n d o d i a t t i v i t à i s t r u t t o r i a d i f f e r i b i l e a l s u c c e s s i v o e v e n t u a l e d i b a t t i m e n t o , l a r i c h i e s t a d i i n c i d e n t e p r o b a t o r i o v a r i g e t t a t a " .