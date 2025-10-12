M i l a n o , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a v r e b b e f a v o r i t o n e l 2 0 0 7 l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , m a r t e d ì 1 4 o t t o b r e c o m p a r i r à d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i B r e s c i a . I l s u o d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , h a f a t t o r i c o r s o c o n t r o i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o d i s p o s t o l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e . T r a l e m o t i v a z i o n i d i f e n s i v e " l ’ a s s e n z a d e i g r a v i i n d i z i " n e c e s s a r i p e r c o n t e s t a r e i n q u e s t o c a s o l a c o r r u z i o n e , e " l ’ i n e s i s t e n z a d e i m o t i v i d i u r g e n z a p e r p r o c e d e r e a u n a p e r q u i s i z i o n e " . N e l l ’ a t t o d i f e n s i v o s i f a r i f e r i m e n t o " a l l ’ a s s e n z a d i c r i t e r i o r a g i o n i p e r r i t e n e r e p r e s e n t e u n a p r o v a d i u n r e a t o d e l 2 0 1 7 n e g l i a p p a r a t i d i V e n d i t t i " o s s i a n e l c e l l u l a r e , t r a i d o c u m e n t i o n e l c o m p u t e r o g g e t t o d e l l a p e r q u i s i z i o n e e d e l s u c c e s s i v o s e q u e s t r o . P e r l a d i f e s a , i l d e c r e t o f i r m a t o d a l p r o c u r a t o r e d i B r e s c i a F r a n c e s c o P r e t e e d a l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a è " u n ’ a t t i v i t à e s p l o r a t i v a e a r b i t r a r i a c o n c u i s i v u o l e v i o l a r e l a d i m o r a e l a p r i v a c y d i u n p r i v a t o c i t t a d i n o " . L a d e c i s i o n e d e l R i e s a m e s u V e n d i t t i è a t t e s a e n t r o l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , c i o è e n t r o i l 1 8 o t t o b r e . A i e l l o n o n n a s c o n d e c h e s i t r a t t a d i u n m o m e n t o " c o m p l e s s o " p e r l ' e x m a g i s t r a t o V e n d i t t i , i n d a g a t o a n c h e p e r l a v i c e n d a ' C l e a n ' . " I l m i o a s s i s t i t o h a v i s t o u n ’ a g g r e s s i o n e i n g i u s t i f i c a t a a u n p a t r i m o n i o d i v a l o r i e d i o n e s t à c o s t r u i t i i n u n a v i t a . L a s u a i m m a g i n e è c o m p r o m e s s a , h a n n o d i s t r u t t o u n u o m o p e r c h é s i è t r o v a t a i n u n ' e r e t i c a e q u a z i o n e ( V e n d i t t i c o r r o t t o u g u a l e a s s a s s i n o i n n o c e n t e e n u o v o i n d a g a t o c o l p e v o l e , n d r ) . C h i p o t r à m a i r e s t i t u i r g l i l a s u a o n o r a b i l i t à d i s t r u t t a s e n z a r a g i o n e ? " c o n c l u d e A i e l l o .