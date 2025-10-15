M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t u t t o i l r i s p e t t o l ' i n t e r e s s e p u b b l i c o è u n ' a l t r a c o s a : q u e s t o è u n i n t e r e s s e p e r i l p u b b l i c o , n o n è u n i n t e r e s s e p u b b l i c o . Q u e s t a è u n a v i c e n d a s t r e t t a m e n t e p r i v a t a , d o l o r o s a e p l u r i e n n a l e " . E ' l ' o p i n i o n e s u l c a s o G a r l a s c o d i C e s a r e P a r o d i , p r e s i d e n t e d e l l ' A n m , p r e s e n t e a M i l a n o p e r u n c o n v e g n o s u l s o v r a f f o l l a m e n t o e l a d i g n i t à d e i d e t e n u t i . " T r o v o c h e s i a u n a f o r m a d i s p e t t a c o l a r i z z a z i o n e d e l l a g i u s t i z i a c h e n o n g i o v a a n e s s u n o , p e r c i t a r e i l g i u r i s t a G l a u c o G i o s t r a ' u n c o n t o s o n o l e i n f o r m a z i o n i d i i n t e r e s s e p u b b l i c o e u n c o n t o s o n o l e i n f o r m a z i o n i p e r i l p u b b l i c o ' . L e i n d a g i n i s o n o c o m p l e s s e , v a n n o a r i p e r c o r r e r e a n n i d i a p p r o f o n d i m e n t i , m a t a n t e p e r s o n e h a n n o g i à l e r i s p o s t e p r o n t e , i o l e i n v i d i o m o l t o p e r c h é c r e d o c h e s i a m o l t o d i f f i c i l e a r r i v a r e a r i c o s t r u i r e c e r t i f a t t i . M a q u e s t o p r o b a b i l m e n t e f a v e n d e r e e f a a u d i e n c e " a g g i u n g e . " A b b i a m o t r a s m i s s i o n i d i o r e s u q u e s t i t e m i , i l p u b b l i c o c h i e d e q u e s t o e l e t e l e v i s i o n i g l i e l o d a n n o , m a m i d o m a n d o q u a n t o t u t t o q u e s t o g i o v a p e r u n a p i e n a c o m p r e n s i o n e d e i p r o b l e m i d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o c h e i n v e c e d o v r e b b e e s s e r e q u e l l o c h e c o n d i z i o n a p o s i t i v a m e n t e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a " c o n c l u d e P a r o d i .