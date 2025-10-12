( A d n k r o n o s ) - I l r a g i o n a m e n t o d e l d i f e n s o r e , c o n t e n u t o i n u n a d e n s a p e c , è s t a t o t r a s m e s s o a l l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o g u i d a t a d a F r a n c e s c a N a n n i , a l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i B r e s c i a G u i d o R i s p o l i , m a a n c h e a l l e P r o c u r e d i B r e s c i a e d i P a v i a i n t e r e s s a t e d a l l a r i a p e r t u r a d e l c a s o G a r l a s c o , c o s ì c o m e a l l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i P a v i a D a n i e l a G a r l a s c h e l l i c h e s i s t a o c c u p a n d o d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o a n c o r a i n c o r s o . L a c o n t e s t a z i o n e , c h e p u ò e s s e r e f o r m a l m e n t e s o l l e v a t a d a l l a d i f e s a d e l l ' i n d a g a t o , i n q u e s t o c a s o t i r a i n b a l l o a n c h e i l c o s i d d e t t o ' p i z z i n o ' c o n t e n u t o n e l d e c r e t o d e l l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e s c o r s o c o n c u i l a P r o c u r a b r e s c i a n a h a d i s p o s t o l a p e r q u i s i z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x m a g i s t r a t o V e n d i t t i . Q u e l f o g l i o s c r i t t o a m a n o d a G i u s e p p e S e m p i o - ' V e n d i t t i g i p a r c h i v i a x 2 0 . 3 0 e u r o ' - c h e p e r l ' a c c u s a r a p p r e s e n t a l a c i f r a p a g a t a n e l 2 0 1 7 p e r v e l o c i z z a r e l a c h i u s u r a d e l l a p r a t i c a è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ' a c c u s a d i c o r r u z i o n e , m a è " i n e v i t a b i l m e n t e l e g a t o " a l d e l i t t o d i C h i a r a P o g g i . " L ’ i n d a g i n e c o n n e s s a ( l ' o m i c i d i o , n d r ) è i l c o n t e n i t o r e n e l l ’ a m b i t o d e l l a q u a l e è s t a t a r i n v e n u t a l a p r o v a d i u n ' i p o t e s i c o r r u t t i v a q u i n d i è e v i d e n t e c h e n o n s i p u ò s e l e z i o n e u n a p a r t e d e l l ’ i n d a g i n e d a m a n d a r e , e u n a d a n o n m a n d a r e . È t u t t o c o n n e s s o , l a n u o v a i n d a g i n e s u S e m p i o è c o n n e s s a a l l ’ a t t i v i t à c h e P a v i a h a t r a s m e s s o a B r e s c i a e d u n q u e a i n d a g a r e d e v e e s s e r e B r e s c i a " . I n q u e s t o s e n s o , p e r l ' a v v o c a t o A i e l l o , a n c h e l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o d e v e e s s e r e s p o s t a t o p e r c h é " c o n n e s s o a g l i s t e s s i a t t i " . U n t r a s f e r i m e n t o t u t e l a t o d a l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e : q u a n d o è c o i n v o l t o u n m a g i s t r a t o b i s o g n a a n d a r e d a v a n t i a u n ' a l t r a a u t o r i t à g i u d i z i a r i a a g a r a n z i a d i i m p a r z i a l i t à d e l g i u d i z i o .