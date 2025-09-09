M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - F l a v i u s S a v u , i l r o m e n o c o n d a n n a t o c o n u n c o m p l i c e p e r l ’ e s t o r s i o n e a l l ’ e x r e t t o r e d e l s a n t u a r i o d e l l a B o z z o l a a G a r l a s c o , è s t a t o a r r e s t a t o a Z u r i g o , i n S v i z z e r a . N e d à c o n t o p e r p r i m o i l p r o g r a m m a C h i l ' h a v i s t o ? . N e i m e s i s c o r s i l ' u o m o è t o r n a t o a l l a r i b a l t a - d o p o l e d i c h i a r a z i o n i a l l a s t a m p a ( s e p p u r l a t i t a n t e ) - p e r a v e r s o s t e n u t o u n c o l l e g a m e n t o t r a p r e s u n t i f e s t i n i a l s a n t u a r i o e l a m o r t e d i C h i a r a P o g g i a v v e n u t a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . U n ' i p o t e s i r i t e n u t a s o l o " s u g g e s t i v a " d a g l i i n q u i r e n t i c h e i n d a g a n o s u l l ’ o m i c i d i o d e l l a v e n t i s e i e n n e . P e r i l d e l i t t o d i 1 8 a n n i f a è s t a t o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a l ' a l l o r a f i d a n z a t o A l b e r t o S t a s i , m a d i r e c e n t e i l c a s o è s t a t o r i a p e r t o e d è s t a t o i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o , a m i c o d e l f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a . L ' u o m o , a r r e s t a t o d a i c a r a b i n i e r i d i M i l a n o , p o t r e b b e e s s e r e s e n t i t o d a l l a p r o c u r a d i P a v i a p e r c h i a r i r e l e s u e d i c h i a r a z i o n i t e l e v i s i v e . S a v u , d i f e s o d a l l ’ a v v o c a t o R o b e r t o G r i t t i n i , d e v e s c o n t a r e u n a c o n d a n n a d e f i n i t i v a a 5 a n n i d i c a r c e r e p e r l ' e s t o r s i o n e a l s a c e r d o t e e p e r u n a t r u f f a a d u n ' a n z i a n a .