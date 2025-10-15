R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o s e m p l i c e m e n t e d i r e g r a z i e a d A l e s s a n d r o A n t i n e l l i , t e l e c r o n i s t a d e l l a R a i , c h e i e r i s e r a d u r a n t e l a p a r t i t a I t a l i a – I s r a e l e s i è m o s t r a t o c o n u n f i o c c o n e r o a l u t t o s u l l a g i a c c a . U n g e s t o p o t e n t e , p e r r i c o r d a r e i p i ù d i 2 5 0 g i o r n a l i s t i p a l e s t i n e s i u c c i s i a G a z a d a l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o , c h e n o n h a n n o p o t u t o r a c c o n t a r e a l m o n d o q u e l l o c h e s t a v a a c c a d e n d o : i l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . U n p i c c o l o , g r a n d e g e s t o d i u m a n i t à e d i v e r i t à " , L o a f f e r m a S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .