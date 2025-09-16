R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S t a m a t t i n a , i n s i e m e a P a s q u a l e T r i d i c o , h o v i s i t a t o l ’ O s p e d a l e d i S o r i a n o C a l a b r o , u n a v o l t a c e n t r o d i e c c e l l e n z a e o g g i s i m b o l o d e l f a l l i m e n t o d e l g o v e r n o M e l o n i e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e O c c h i u t o s u l l a s a n i t à , t r a t a g l i a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e s p e s a d e l P n r r f e r m a a l p a l o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l p o s t a n d o u n v i d e o d e l l a v i s i t a o g g i a l l ' o s p e d a l e d i S o r i a n o C a l a b r o . " B a s t a t a g l i e s p e s e f o l l i , c o m e q u e l l a p e r l e a r m i . D o b b i a m o m e t t e r e r i s o r s e p e r s t r u t t u r e e p e r s o n a l e s a n i t a r i o . D o b b i a m o p u n t a r e s u l l a s a n i t à p u b b l i c a " .