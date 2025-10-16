R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d i P a p a L e o n e v a n n o t r a s f o r m a t e i n a t t i c o n c r e t i . C i b a t t i a m o p e r s o s t e n e r e l e a t t i v i t à d e l l a F a o n e l m o n d o , l a v o r i a m o d a a n n i c o n l a F a o p e r a l l e v i a r e l e s o f f e r e n z a d e l p o p o l i , d i G a z a m a a n c h e d e l l ' U c r a i n a . S o n o l i e t o d i a n n u n c i a r e l a n o m i n a d i B r u n o A r c h i d i i n v i a t o s p e c i a l e d e l l ' I t a l i a p e r l a r i c o s t r u z i o n e a G a z a . A b b i a m o p r e p a r a t o u n p r o g e t t o p e r l a t r e g u a o l i m p i c a p e r M i l a n o - C o r t i n a , s a r e b b e i m p o r t a n t e i l s o s t e g n o d i t u t t i i p a e s i . D o b b i a m o a c c e n d e r e a n c h e i r i f l e t t o r i s u l l a g u e r r a c i v i l e i n S u d a n , d o v e c e n t i n a i a d i u o m i n i , d o n n e e b a m b i n i m u o i o n o , c o s ì c o m e s u i m o r t i p e r f a m e n e l l e a l t r e p a r t i d e l m o n d o " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i p a r l a n d o a l l ' e v e n t o p e r l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l ' A l i m e n t a z i o n e i n o c c a s i o n e d e l l ' 8 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i s t i t u z i o n e d e l l a F a o . " C o m e g o v e r n o i t a l i a n o - h a d e t t o a n c o r a T a j a n i - a b b i a m o d a t o v i t a a l P i a n o M a t t e i p e r l ' A f r i c a , i n m o d o c h e i l c o n t i n e n t e a f r i c a n o , r i c c o n e l s o t t o s u o l o , n o n m u o i a p e r p o v e r t à e p e r m a l a t t i e . I l n o s t r o s a p e r f a r e s i a u t i l i z z a t o : a b b i a m o u n a t e c n o l o g i a a v a n z a t a n e l s e t t o r e s p a z i a l e e a n c h e c o n i s a t e l l i t i s i p u ò f a r e m o l t o p e r a i u t a r e l ' a g r i c o l t u r a a f r i c a n a . N u o v e t e c n o l o g i e p e r m e t t o n o d i p r o d u r r e c o n m e n o p e s t i c i d i e m i n o r a c q u a , m e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e l e n o s t r e t e c n o l o g i e p e r q u e s t o . L ' a c q u a è s t r a o r d i n a r i o m o t o r e d i p a c e . A q u e s t o r i g u a r d o , l ' a n n o p r o s s i m o o r g a n i z z e r e m o i l p r i m o F o r u m E u r o m e d i t e r r a n e o d e l l ' a c q u a " . " C i s o n o p r i o r i t à c h e v a n n o a l d i l à d e l l e n o s t r e p o s i z i o n i - h a c o n c l u s o i l m i n i s t r o - C o m e q u e l l a d i d i f e n d e r e l a v i t a : p e n s i a m o a q u a n t e m a d r i e n o n n i n o n p o s s o n o v e d e r c r e s c e r e i l o r o n i p o t i . D o b b i a m o l a v o r a r e i n s i e m e a n c h e a t t r a v e r s o i l m u l t i l a t e r a l i s m o . A b b i a m o i l d o v e r e d i d i f e n d e r e s e m p r e l a v i t a u m a n a , i n q u e s t o s e n s o g a r a n t i s c o i l m i o i m p e g n o , q u e l l o d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i e d e l l ' I t a l i a , a f f i n c h é s i p o s s a n o s a l v a r e s e m p r e p i ù v i t e n e l m o n d o " .