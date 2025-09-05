V i c e n z a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a o g g i V i c e n z a o r o S e p t e m b e r . L ’ e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a g i o i e l l e r i a , o r e f i c e r i a e o r o l o g e r i a c o n t e m p o r a n e a d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p s i è a p e r t o c o n i l s a l u t o i n v i a t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e d e l V e n e t o L u c a Z a i a c h e h a s o t t o l i n e a t o l a c e n t r a l i t à d e l d i s t r e t t o o r a f o b e r i c o p e r l a c r e s c i t a d e l t e r r i t o r i o e d i V i c e n z a o r o p e r l o s v i l u p p o d e l l ’ i n t e r o c o m p a r t o : " E ’ l ’ o c c a s i o n e p e r f a r e s i n t e s i i n t o r n o a l l o s t a t o d i s a l u t e d e l s e t t o r e , c r e a r e n u o v e r e t i d i c o n t a t t i e d i a l o g a r e s u t e m i i m p e l l e n t i c o m e l o s o n o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e l e n u o v e d i n a m i c h e c o m m e r c i a l i " . P e r i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o : " V i c e n z a o r o d a o l t r e 7 0 a n n i r a p p r e s e n t a u n o d e g l i e v e n t i p i ù s i g n i f i c a t i v i d e l l a f i l i e r a . I l c o m p a r t o o r a f o g i o i e l l i e r o e o r o l o g i e r o h a c h i u s o i l 2 0 2 4 c o n r i s u l t a t i i n c o r a g g i a n t i d i m o s t r a n d o r e s i l i e n z a . A v e t e r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d i f a t t u r a t o d e l 4 , 4 % , l ’ e x p o r t , t o c c a n d o l i v e l l i s t o r i c i c o n u n v a l o r e d i 1 3 , 7 m i l i a r d i d i e u r o . I l 2 0 2 5 s i è a p e r t o c o n s e g n a l i d i r a l l e n t a m e n t o d o v u t i s o p r a t t u t t o a l l ’ i n c e r t e z z a g e n e r a t a d a i d a z i U s a . È t e m p o d i l a v o r a r e p e r c e r c a r e s b o c c h i a l t e r n a t i v i a q u e l l o s t a t u n i t e n s e , m e r c a t o d a i n t e g r a r e e n o n s o s t i t u i r e p e r c o n s o l i d a r e l a n o s t r a p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . A l l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a , c o n d o t t a d a l d i r e t t o r e d e I l G i o r n a l e d i V i c e n z a M a r i n o S m i d e r l e s o n o i n t e r v e n u t i i l s i n d a c o d i V i c e n z a G i a c o m o P o s s a m a i , i l p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a d i V i c e n z a A n d r e a N a r d i n , i l p r e s i d e n t e d i F e d e r o r a f i C o n f i n d u s t r i a C l a u d i a P i a s e r i c o , i l p r e s i d e n t e I c e A g e n z i a M a t t e o Z o p p a s , i l v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r l a p r o m o z i o n e d e l s i s t e m a p a e s e e d i r e t t o r e c e n t r a l e p e r l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e c o n o m i c a d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e F a b r i z i o L o b a s s o , e l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e V e n e t o R o b e r t o M a r c a t o . F i n o a m a r t e d ì 9 , i l s a l o n e b 2 b d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p a c c o g l i e 1 . 2 0 0 b r a n d d a 3 0 P a e s i , c o n u n a m a r c a t a p a r t e c i p a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e ( 4 0 % ) e b u y e r o s p i t a t i d a 6 2 n a z i o n i g r a z i e a l p r o g r a m m a d i i n c o m i n g d i I c e A g e n z i a e d e l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . L o s h o w d e i t r e n d s i c a r a t t e r i z z a q u e s t ’ a n n o a n c h e p e r l e o l t r e 3 0 o r e d i e v e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o d e d i c a t i a t e n d e n z e , e x p o r t , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e f o r m a z i o n e , e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a I n t e r n a t i o n a l F i n e J e w e l l e r y A c a d e m y . A V i c e n z a o r o S e p t e m b e r t a n t e l e n o v i t à d i p r o d o t t o : c a n g i a n t i p a v è p r e n d o n o l e f o r m e d e l l a n a t u r a , e p o i l ’ u s o d e l t i t a n i o a s s i e m e a i d i a m a n t i o p p u r e c o r a l l o r o s a , z a f f i r i r o s a e g i a l l i a s s i e m e a b r i l l a n t i . E a n c o r a p i e t r e e m a d r e p e r l a s u m a t e r i a l i i n n o v a t i v i c o m e l a f i b r a d i c a r b o n i o ; s i n o a l l a c a t e n a “ p e r f e t t a ” i s p i r a t a a l l a s e r i e d i F i b o n a c c i e a u n f i l o d i p e r l e c o m p o s t o i n n o v e a n n i d i r i c e r c a d e l c a l i b r o p e r f e t t o , p e r l a d o p o p e r l a . I n c o n t e m p o r a n e a a V i c e n z a o r o , f i n o a l u n e d ì 8 s e t t e m b r e , c ’ è V O V i n t a g e : a p p a s s i o n a t i , e s p e r t i e c o l l e z i o n i s t i d i o r o l o g i e g i o i e l l i v i n t a g e h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i s c o p r i r e c r e a z i o n i r a r e , a u t e n t i c i t e s o r i d e l p a s s a t o c o s ì c o m e i c o n e d e l s e c o n d o p o l s o ( H a l l 8 . 1 , i n g r e s s o g r a t u i t o s u w w w . v i n t a g e . c o m ) . O l t r e 4 0 e s p o s i t o r i s e l e z i o n a t i p e r u n a m o s t r a m e r c a t o c h e p r o p o n e a n c h e u n a r i c c a a g e n d a d i t a l k e d e v e n t i . D a l l e 1 1 l ’ e v e n t o S t r a t e g i e e m o d e l l i d i s u c c e s s o p e r i l m o n d o d e l l a g i o i e l l e r i a i n C i n a . F o c u s s u l m e r c a t o d e l d r a g o n e a l q u a l e s i g u a r d a c o m e o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i a m a c o m p l e s s a p e r l ' a l t a g i o i e l l e r i a i t a l i a n a e l e s t r a t e g i e c o m m e r c i a l i d a a d o t t a r e . I n c o n t e m p o r a n e a , v a i n s c e n a T h e Q u a n t u m A g e : J e w e l l e r y a n d t h e C o n v e r g e n c e o f C u l t u r a l T r a n s f o r m a t i o n s . I l t a l k d i T r e n d v i s i o n J e w e l l e r y + F o r e c a s t i n g , O s s e r v a t o r i o i n d i p e n d e n t e d i V i c e n z a o r o b y I E G d i r e t t o d a P a o l a D e L u c a , a f f r o n t a i l t e m a d e l g i o i e l l o c o m e a r t e f a t t o c u l t u r a l e e t e c n o l o g i c o , l i n g u a g g i o m u l t i d i m e n s i o n a l e , s i m b o l i c o , m o d u l a r e , e m o z i o n a l e g r a z i e a l l ’ a p p o r t o d i i m p o r t a n t i o s p i t i i n t e r n a z i o n a l i . D a l l e 1 4 , I l f u t u r o d e l l e r o t t e d e l l ’ e x p o r t : d a t i , t e n d e n z e e s t r u m e n t i p e r i n t e r n a z i o n a l i z z a r e c u r a t o d a c l u b d e g l i o r a f i . D u r a n t e i l c o n v e g n o , i r i s u l t a t i d i u n s o n d a g g i o s u l l e s t r a t e g i e d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e l ' a t t r a z i o n e d e l l a c l i e n t e l a e s t e r a n e l c o m p a r t o o r a f o , l e t e n d e n z e e m e r g e n t i e l e a z i o n i g i à i n t r o d o t t e d a l l e a z i e n d e p e r r i s p o n d e r e a l l e n u o v e d i n a m i c h e g e o - e c o n o m i c h e ; i n o l t r e , g l i s t r u m e n t i m e s s i i n c a m p o d a I c e A g e n z i a a s u p p o r t o d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . D a l l e 1 6 . 3 0 , s i p a r l e r à d i M a d e i n I t a l y , v e n d u t o n e l R e g n o U n i t o : v a l o r i z z a r e l a p r o v e n i e n z a e l ’ a r t i g i a n a l i t à p e r a u m e n t a r e l e v e n d i t e .