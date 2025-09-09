R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C a l d o e s t r e m o i n E u r o p a s u d o c c i d e n t a l e d u r a n t e i l t e r z o a g o s t o p i ù c a l d o a l i v e l l o g l o b a l e . A f a r e i l p u n t o è i l C o p e r n i c u s C l i m a t e C h a n g e S e r v i c e ( C 3 S ) , i m p l e m e n t a t o d a l C e n t r o e u r o p e o p e r l e p r e v i s i o n i m e t e o r o l o g i c h e a m e d i o t e r m i n e p e r c o n t o d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c o n f i n a n z i a m e n t i d e l l ' U e , n e l b o l l e t t i n o c l i m a t i c o m e n s i l e . N e l d e t t a g l i o , a g o s t o 2 0 2 5 è s t a t o i l t e r z o a g o s t o p i ù c a l d o a l i v e l l o g l o b a l e , c o n u n a t e m p e r a t u r a m e d i a d i 1 6 , 6 0 ° C , 0 , 4 9 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d i a g o s t o d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 . A g o s t o 2 0 2 5 è s t a t o d i 0 , 2 2 ° C p i ù f r e d d o d e i d u e m e s i d i a g o s t o p i ù c a l d i m a i r e g i s t r a t i , n e l 2 0 2 3 e n e l 2 0 2 4 , e d i 1 , 2 9 ° C s u p e r i o r e a l l a m e d i a s t i m a t a p e r i l p e r i o d o 1 8 5 0 - 1 9 0 0 , u t i l i z z a t a p e r d e f i n i r e i l l i v e l l o p r e i n d u s t r i a l e . I l p e r i o d o d i 1 2 m e s i , c h e v a d a s e t t e m b r e 2 0 2 4 a d a g o s t o 2 0 2 5 , è s t a t o d i 0 , 6 4 ° C s u p e r i o r e a l l a m e d i a 1 9 9 1 - 2 0 2 0 e d i 1 , 5 2 ° C s o p r a i l l i v e l l o p r e i n d u s t r i a l e . S e c o n d o S a m a n t h a B u r g e s s , r e s p o n s a b i l e s t r a t e g i c o p e r i l C l i m a d e l l ' E c m w f , " a g o s t o 2 0 2 5 è s t a t o i l t e r z o m e s e p i ù c a l d o m a i r e g i s t r a t o a l i v e l l o g l o b a l e . N e l l ' E u r o p a s u d - o c c i d e n t a l e , i l m e s e h a p o r t a t o l a t e r z a g r a n d e o n d a t a d i c a l o r e d e l l ' e s t a t e , a c c o m p a g n a t a d a i n c e n d i e c c e z i o n a l i . C o n g l i o c e a n i d e l m o n d o c h e r i m a n g o n o i n s o l i t a m e n t e c a l d i , q u e s t i e v e n t i s o t t o l i n e a n o n o n s o l o l ' u r g e n z a d i r i d u r r e l e e m i s s i o n i , m a a n c h e l a n e c e s s i t à c r i t i c a d i a d a t t a r s i a e v e n t i c l i m a t i c i e s t r e m i p i ù f r e q u e n t i e i n t e n s i " . L a t e m p e r a t u r a m e d i a s u l t e r r i t o r i o e u r o p e o p e r a g o s t o 2 0 2 5 è s t a t a d i 1 9 , 4 6 ° C , 0 , 3 0 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d i a g o s t o d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 , l a s c i a n d o i l m e s e a l d i f u o r i d e i 1 0 m e s i d i a g o s t o p i ù c a l d i f i n o r a r e g i s t r a t i . L ' E u r o p a o c c i d e n t a l e h a r e g i s t r a t o l e t e m p e r a t u r e a t m o s f e r i c h e p i ù m a r c a t a m e n t e a l d i s o p r a d e l l a m e d i a i n E u r o p a . L a P e n i s o l a I b e r i c a e l a F r a n c i a s u d - o c c i d e n t a l e s o n o s t a t e p a r t i c o l a r m e n t e c o l p i t e d a l l e o n d a t e d i c a l o r e . A l i v e l l o s t a g i o n a l e , l a t e m p e r a t u r a m e d i a g l o b a l e p e r l ' e s t a t e b o r e a l e 2 0 2 5 ( d a g i u g n o a d a g o s t o ) è s t a t a l a t e r z a p i ù a l t a m a i r e g i s t r a t a , c o n 0 , 4 7 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 , e p i ù f r e d d a s o l o r i s p e t t o a l l e e s t a t i b o r e a l i d e l 2 0 2 3 e d e l 2 0 2 4 . L e t e m p e r a t u r e i n t u t t o i l m o n d o s o n o s t a t e p e r l o p i ù s u p e r i o r i a l l a m e d i a , s o p r a t t u t t o n e l l ' e m i s f e r o s e t t e n t r i o n a l e . L ' E u r o p a h a r e g i s t r a t o l a q u a r t a s t a g i o n e e s t i v a p i ù c a l d a c o n 0 , 9 0 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 . L e t e m p e r a t u r e e s t i v e s o n o s t a t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a i n q u a s i t u t t o i l c o n t i n e n t e e u r o p e o , c o n l ' u n i c a e c c e z i o n e d i a l c u n e z o n e d e l l ' E u r o p a o r i e n t a l e . S o n o s t a t e p i ù e l e v a t e n e l l e z o n e o c c i d e n t a l i d e l l ' E u r o p a , n e l l ' E u r o p a s u d o r i e n t a l e e i n T u r c h i a . A d a g o s t o 2 0 2 5 , i l c l i m a è s t a t o p i ù s e c c o d e l l a m e d i a i n g r a n p a r t e d e l l ' E u r o p a o c c i d e n t a l e , c e n t r a l e e m e r i d i o n a l e , n o n c h é n e l l a S v e z i a p i ù m e r i d i o n a l e , n e l l a R u s s i a n o r d o c c i d e n t a l e e i n p a r t e d e l l a F i n l a n d i a . L e r e g i o n i m e r i d i o n a l i d e l c o n t i n e n t e h a n n o s u b i t o i n c e n d i b o s c h i v i d i n o t e v o l e e n t i t à . I n f i n e , l a t e m p e r a t u r a m e d i a d e l l a s u p e r f i c i e d e l m a r e ( S s t ) p e r a g o s t o 2 0 2 5 è s t a t a d i 2 0 , 8 2 ° C , i l t e r z o v a l o r e p i ù a l t o m a i r e g i s t r a t o p e r i l m e s e , 0 , 1 6 ° C i n m e n o r i s p e t t o a l r e c o r d d i a g o s t o 2 0 2 3 . L e t e m p e r a t u r e s u p e r f i c i a l i d e l M e d i t e r r a n e o ( S s t ) s o n o s t a t e c o n t r a s t a n t i e m o l t o m e n o e s t r e m e r i s p e t t o a d a g o s t o 2 0 2 4 .