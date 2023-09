CERVETERI – Strage di multe nel cuore etrusco. Almeno 500 i verbali, e sono soltanto quelli relativi al mese di luglio, inflitti ai rispettivi automobilisti che non hanno rispettato il divieto di attraversare la Ztl attivata nel centro storico. Le indicazioni comunque c’erano, il pannello luminoso non è rimasto spento un solo giorno. Perciò chi ha varcato la soglia lo ha fatto incurante della successiva sanzione, oppure era distratto al volante e non si è accorto della telecamera nei pressi di piazza Risorgimento. Fatto sta che i trasgressori ora dovranno metter mano al portafogli.

I residenti del borgo di Cerveteri da tempo si erano lamentati del rumore causato dal traffico di macchine nelle ore notturne e per questo la Polizia locale si era attivata programmando la Zona a traffico limitato. Un caos ugualmente però durante l’estate che ora costerà caro agli indisciplinati, alcuni dei quali a quanto pare recidivi. Resta in piedi invece il discorso della riqualificazione del centro con il piano dei parcheggi a pagamento che stenta a decollare.

Municipale di via Friuli pronta invece a posizionare quattro telecamere ai semafori di Cerenova e Campo di Mare per multare chi passerà con il rosso sulla statale Aurelia, in prossimità degli incroci con le frazioni Cerenova e Campo di Mare. I dispositivi verranno noleggiati con un impegno di spesa di oltre 150mila euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA