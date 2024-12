CERVETERI - La storia di Mario e Rosalia, i due anziani di Cerveteri, a maggio era finita anche sulla Rai, nella trasmissione “Storie Italiane”. Del caso se ne sono occupati giornali locali, nazionali e tv appunto, tranne che il comune di Cerveteri, dal quale, la coppia, non ha ricevuto alcuna risposta. I due 70enni, in difficoltà economiche, sono stati sfrattati dalla loro abitazione di via Morlacca, nel quartiere Tyrsenia e attualmente vivono in una casa di fortuna a Cerenova, e non riescono a vivere come vorrebbero. Inoltre la signora Rosalia, come dichiarato pubblicamente, è costretta a convivere da tempo con alcune patologie. Ad occuparsi del caso è stato il consigliere comunale di opposizione, Gianluca Paolacci, che era stato interpellato dai coniugi cerveterani nel tentativo di sbrogliare una situazione rimasta ferma al palo. Uno scenario aggravato anche dall’assenza nel comune di Cerveteri di un assessore di riferimento alle Politiche sociali dopo le dimissioni, circa tre mesi fa, di Francesca Badini per impegni lavorativi. Inoltre la politica etrusca è condizionata fortemente da una crisi nel centrosinistra che si trascina da settimane e settimane. «La nostra città ad oggi non ha una persona delegata ai servizi sociali, dopo che la Badini si è dimessa dall'incarico - ribadisce Gianluca Paolacci, consigliere comunale d’opposizione - . Pertanto situazioni del genere, tristi e sconvolgenti, la dicono tutta sulla mancanza di una progettazione della maggioranza in favore dei più deboli. La coppia sfrattata da casa ha mille difficoltà, senza dimenticarci di altre situazioni difficili, che non hanno tutele e molto spesso sono dimenticati dagli stessi amministratori, che in sede di campagna elettorali si sono riempiti la bocca di promesse. La Giunta deve impegnarsi per proporre delle soluzioni e in questa fase non riesce a fare nulla per via della crisi interna». Tra Cerveteri e Ladispoli sono sempre di più le famiglie che hanno avuto problemi in questi anni. Una situazione emergenziale cresciuta dopo l’emergenza sanitaria.

