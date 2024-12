LADISPOLI - Tutto pronto per il 44esimo corso gratuito per volontari ospedalieri. Si partirà il 12 ottobre e si proseguirà fino al 16 novembre. In totale sono 8 gli incontri (il sabato e un altro giorno infrasettimanale). «Il nostro impegno - spiegano dall'Avo - è di due ore settimanali presso l'Rsa San Luigi Gonzaga, l'ospedale Padre Pio di Bracciano, l'Rsa San Raffaele di Trevignano Romano, il centro diurno "Il nido dei nonni" per anziani fragili di Ladispoli e le associazioni "Nuove Frontiere" e "Il Piccolo fiore", due associazioni di genitori che si occupano dei propri figli diversamente abili». I volontari si occupano anche dell'assistenza domiciliare. «L'Avo è sempre presente laddove c'è bisogno del nostro aiuto - spiegano ancora - di un sorriso, di una carezza». Per frequentare il corso basta aver compiuto i 18 anni. Per informazioni si possono contattare i numeri 3392161433 (Rosario) e 3281535782 (AnnaRita). Durante il corso saranno presenti vari relatori: psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali. Saranno inoltre rilasciate diverse testimonianze da parte dei volontari Avo.

